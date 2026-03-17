Dos detenidos por la muerte del hombre que apareció calcinado en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido a dos personas —un hombre y una mujer— como presuntos responsables de la muerte de un varón cuyo cadáver fue localizado calcinado en el interior de un vehículo el pasado 25 de febrero en El Puerto de Santa María (Cádiz), según ha informado el propio cuerpo policial.

Las detenciones se han producido en el marco de un operativo policial en el que se han practicado varios registros domiciliarios en distintos puntos de la localidad gaditana. En el dispositivo han participado agentes del Grupo de Investigación de la UDEV de Cádiz y de la comisaría de El Puerto de Santa María, además de unidades del GOES, la UPR, medios aéreos y efectivos de la Policía Científica.

La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo sin vida en el interior de un turismo completamente calcinado en un carril de tierra situado en la zona de diseminados de la Hijuela del Tío Prieto. Aunque el vehículo había ardido el día anterior, no fue hasta el 25 de febrero cuando los especialistas de Policía Científica localizaron en su interior los restos de una persona, irreconocibles debido al estado de carbonización.

La víctima, identificada por ADN

Posteriormente, las pruebas de ADN permitieron confirmar que se trataba de un hombre de 47 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia días antes en Cádiz. La víctima trabajaba en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la capital gaditana, donde su ausencia había generado preocupación entre compañeros y conocidos.

Según publica Diario de Cádiz, el hombre fue visto por última vez tras pasar parte de la noche con amigos en el barrio del Pópulo, en Cádiz. De acuerdo con esta información, se despidió de ellos en la plaza de España asegurando que regresaría a casa a descansar, pero nunca llegó a su domicilio. Su última localización conocida situaba su teléfono en El Puerto de Santa María, donde los investigadores creen que pudo producirse el crimen.

Las últimas horas antes del crimen

El mismo medio señala que los agentes sospechan que la víctima pasó sus últimas horas con las dos personas ahora detenidas, ambas con antecedentes policiales. Por el momento, los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. Debido al estado en el que se encontraron los restos, no ha sido posible determinar con precisión la causa del fallecimiento, aunque los análisis toxicológicos que se están realizando podrían aportar más información.

La Policía continúa revisando cámaras de seguridad y otros indicios para reconstruir los movimientos de la víctima antes de su muerte y tratar de esclarecer el móvil del crimen.