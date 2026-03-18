El robo de cobre bate récords: 1.123 detenidos en 2025, una plaga que golpea sobre todo a la España rural

El pillaje y la sustracción de metales valiosos continúan siendo un grave problema para la seguridad ciudadana y las infraestructuras en España. Durante el año 2025, un total de 1.123 personas fueron detenidas por delitos relacionados con la sustracción de este material conductor, lo que representa un alarmante incremento del 23,9% en comparación con los 987 arrestos registrados durante el ejercicio anterior. Estos datos han sido desgranados por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

A pesar de que las cifras absolutas de criminalidad en este ámbito muestran una tendencia claramente al alza, desde el Ministerio del Interior aseguran que la eficacia policial también ha mejorado. En este sentido, el esclarecimiento de estos hechos delictivos ha experimentado un crecimiento del 37,3 %. No obstante, la propia secretaria de Estado ha tenido que admitir que esta tipología delictiva se encuentra en pleno repunte, respondiendo así a las interpelaciones formuladas por la diputada del Partido Popular Elvira Velasco en la Comisión de Interior.

Para tratar de frenar esta sangría que afecta tanto a empresas como a particulares, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado la vigilancia sobre el mercado negro. En concreto, se ha incrementado el control en la recepción del material sustraído con una subida del 59,7 % en las inspecciones a chatarrerías y centros de reciclaje. Las autoridades están priorizando la asignación de recursos policiales en aquellas comunidades autónomas que sufren una mayor incidencia de esta lacra, que son, por este orden: Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid.

Las estrategias para combatir a estas bandas organizadas incluyen un aumento de las reuniones de coordinación institucional, la unificación del modelo para tramitar las denuncias y el uso de herramientas de georreferenciación para identificar los denominados puntos calientes. Se pretende que el férreo control administrativo sobre los centros de tratamiento de residuos y las empresas dedicadas a la compraventa de metales actúe como un potente elemento disuasorio frente a los delincuentes.

Sin embargo, el desafío logístico y operativo es mayúsculo. La representante gubernamental ha reconocido que esta clase de asaltos suponen un verdadero reto, especialmente debido al riesgo añadido que padecen las zonas despobladas. El entorno rural, los parques de energía solar y las diversas explotaciones agroganaderas se han convertido en blancos fáciles para los ladrones, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, los propietarios no detectan el expolio hasta semanas después de haberse perpetrado.

Desde las filas del Partido Popular, Elvira Velasco ha puesto el acento en las graves consecuencias económicas y sociales que acarrea la sustracción sistemática de cableado y otros componentes. Estos actos son una de las razones que en ocasiones provocan el caos en la red ferroviaria nacional y en las líneas del AVE, generando retrasos y un evidente peligro para la seguridad del transporte. Además, suponen un freno considerable y pérdidas millonarias para el sector de la construcción.

El impacto social de esta oleada de robos resulta especialmente lacerante en la España rural. La portavoz popular ha alertado de que estas acciones criminales están sembrando una profunda desconfianza y un clima de inseguridad entre los vecinos de los municipios más pequeños. Los habitantes de estas localidades temen que la escalada delincuencial acabe derivando en asaltos directos a sus viviendas, sobre todo en aquellos pueblos que, de la noche a la mañana, se quedan completamente a oscuras debido al pillaje del tendido eléctrico.