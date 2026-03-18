Las familias de los seis fallecidos en El Bocal de Santander y la superviviente ya están personadas en la causa judicial

Las familias de las seis personas fallecidas el pasado 3 de marzo en El Bocal, en Santander, y la única superviviente de la tragedia ya están personadas en la causa judicial que investiga la rotura de la pasarela por la que cayeron los jóvenes.

En la causa está siendo investigado el Ayuntamiento de Santander, como posible responsable civil, y la policía local que atendió un día antes del suceso la llamada de alerta del 112 y no gestionó la incidencia, que tendrá que declarar el 27 de marzo. El caso está siendo instruido por la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que dirige la investigación.

Por otra parte, la operadora del 112 que la víspera del accidente recibió la llamada de un ciudadano de la zona alertando del mal estado de la pasarela -llamada que trasladó a la Policía Local- deberá comparecer ante la juez también el día 27 de marzo, junto a más testigos. Lo hará acompañada de un abogado, por si tras su testimonio pasa a ser investigada.

Además, la Demarcación de Costas, que, dentro del proyecto de la senda costera, ejecutó la pasarela que colapsó, está a expensas de que los servicios jurídicos de este organismo público -es decir, la Abogacía del Estado- considere si procede o no la personación del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los seis fallecidos en El Bocal, cinco chicas y un chico, tenían entre 19 y 22 años. Tres procedían del País Vasco, una de Almería, otra de Guadalajara y la última joven era cántabra, vecina de Igollo de Camargo. La única superviviente de la tragedia es Ainara R. V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava), que resultó herida grave y tuvo que ser ingresada en la uci de Traumatología del Hospital Valdecilla.