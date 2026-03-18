Un trabajador autónomo de la construcción de 50 años ha perdido la vida este martes en Calatorao, en la comarca zaragozana de Valdejalón, tras quedar atrapado entre una pared y la plataforma elevadora de la vivienda donde estaba trabajando. El aviso al 112 se recibió a las 16:08 horas por parte de un compañero que trabajaba con él, y de inmediato se activaron los servicios de emergencia.

Intervención de los equipos de rescate

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del helicóptero del 112, aunque finalmente no pudieron salvar la vida del trabajador. Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), desde el parque de La Almunia de Doña Godina, realizaron las maniobras de rescate, contando con la colaboración de la Guardia Civil y los servicios sanitarios. A pesar de los esfuerzos, el trabajador falleció en el acto.

Contexto de la siniestralidad laboral en 2026

Este accidente laboral es el cuarto mortal registrado en lo que va de año. Entre ellos se incluyen la muerte de un profesional de la construcción en Ballobar (Huesca) el 18 de febrero al quedar atrapado por una guía telescópica en una granja porcina; un operario de asistencia en carretera atropellado mientras auxiliaba a una persona en la A-23, en Jaca; y un empleado de mantenimiento ferroviario de una subcontrata de ADIF en Calatayud, Zaragoza, el 21 de febrero.

Los especialistas en prevención de riesgos laborales recuerdan la importancia de extremar las medidas de seguridad en la construcción, especialmente al trabajar con plataformas elevadoras y maquinaria pesada. Señalan que el uso correcto de arneses, señales de advertencia y protocolos de supervisión reduce significativamente la probabilidad de accidentes graves.

Asimismo, insisten en la necesidad de formación continua para trabajadores autónomos y de que los empleadores cumplan estrictamente la normativa de seguridad, evitando riesgos innecesarios en obras particulares y públicas.