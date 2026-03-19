Detenidos dos menores por agredir sexualmente a otra menor y difundir los vídeos

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad e investiga a otros dos por su presunta implicación en una agresión sexual a otra menor en Ibiza, que fue grabada y difundida posteriormente. La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que recibió varios vídeos con imágenes.

Los hechos se remontan al 27 de febrero, cuando una mujer acudió a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) para denunciar la recepción de unos vídeos en los que se observaba lo que parecía ser una agresión sexual a una menor. A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación que ha permitido reconstruir lo ocurrido.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de un parque de la ciudad de Ibiza durante la celebración de los Carnavales. La víctima había quedado con un grupo de jóvenes, todos ellos menores de edad.

En ese contexto, tres de los menores implicados habrían agredido sexualmente a la víctima, mientras otros presentes grababan la escena. Posteriormente, esos vídeos fueron difundidos a terceras personas.

Detenidos e investigados

Como resultado de las actuaciones, la Policía Nacional ha detenido a dos menores acusados de delitos de agresión sexual. A uno de ellos también se le imputa un delito contra la intimidad por la presunta difusión de los vídeos.

Además, otros dos menores han sido investigados: uno como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro por un delito contra la intimidad. Toda la investigación desarrollada por los agentes de la UFAM ha sido remitida a la Fiscalía de Menores, que se encargará de continuar con el procedimiento.