Un estudiante de EEUU desaparece en Barcelona después de una noche de fiesta

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la desaparición de James Paul Gracey, un joven estadounidense de 20 años que se encontraba de viaje en Barcelona y cuyo rastro se ha perdido durante la madrugada del pasado martes en la zona de la Vila Olímpica.

El joven, conocido como Jimmy, es estudiante de la Universidad de Alabama y reside en Elmhurst, una localidad cercana a Chicago, en el estado de Illinois. Había viajado a la capital catalana para visitar a unos amigos durante las vacaciones universitarias de primavera, conocidas en Estados Unidos como spring break.

Según ha confirmado la policía catalana a El Periódico, el dispositivo de búsqueda sigue activo mientras los investigadores tratan de reconstruir con exactitud los últimos movimientos del estudiante. Jimmy ha sido visto por última vez alrededor de las tres de la madrugada en la discoteca Shôko, situada en el paseo Marítimo de la Barceloneta, una zona de ocio nocturno muy frecuentada por turistas.

La pista de la discoteca

De acuerdo con la información recabada hasta ahora, el joven salió aquella noche con un amigo, que regresó antes al alojamiento que compartían. Jimmy, sin embargo, decidió quedarse en el local y no regresó al apartamento que había alquilado a través de Airbnb, lo que hizo saltar las alarmas entre su familia.

La investigación policial se ha centrado en averiguar qué ocurrió después de que abandonara el establecimiento. Fuentes de los Mossos citadas por El Periódico aseguran que los agentes están trabajando "muy intensamente" para aclarar la desaparición. En ese contexto, los investigadores han revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y han constatado que el joven "no salió solo" de la discoteca, aunque por el momento no se ha podido identificar a la persona que le acompañaba.

Los agentes también han registrado el apartamento en el que se alojaba el estudiante en busca de pistas y han tomado declaración al amigo que estuvo con él aquella noche. En cuanto al teléfono móvil del desaparecido, la policía ni confirma ni desmiente si lo tiene en su poder, pese a que la familia sostiene que podría estar ya en manos de los investigadores.

Fuentes cercanas al caso citadas por el citado diario apuntan además que "no parece" tratarse de una desaparición habitual tras una noche de fiesta, lo que ha llevado a los investigadores a contemplar la posibilidad de que exista "algo más" detrás de lo ocurrido.

Llamamiento de la familia

Mientras tanto, la familia del joven ha difundido un llamamiento público para tratar de obtener pistas sobre su paradero. Su madre, Therese Marren Gracey, ha pedido ayuda a través de las redes sociales con un mensaje directo: "¿Alguien lo ha visto? Por favor, llámenme o envíeme un mensaje".

Según la descripción facilitada por sus allegados, Jimmy mide aproximadamente 1,85 metros, pesa en torno a 79-80 kilos y tiene el pelo rizado y oscuro. La última vez que fue visto vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y llevaba un colgante dorado con una cruz.

La desaparición ha empezado a generar preocupación en Estados Unidos. Diversos medios del país se han hecho eco del caso y desde la Universidad de Alabama han señalado que mantienen contacto con la familia del estudiante. Aunque recuerdan que se trata de un viaje personal, desde la institución aseguran que "el personal de la universidad está en comunicación con la familia para ofrecer asistencia en todo lo posible".