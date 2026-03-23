Encarcelada una pareja en Barcelona por maltrato y agresión sexual a su hijo de un mes

La Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona ordenó el pasado viernes el ingreso en prisión de una pareja, sin posibilidad de fianza y con comunicación, por presuntas agresiones físicas y sexuales a su hijo, un bebé de apenas un mes.

Según un comunicado difundido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tanto el hombre como la mujer enfrentan acusaciones de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual hacia su hijo.

🔴Prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por supuestos #delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, de poco más de un mes

⚖️Plaza 1 VIA #TI #Barcelona — TSJCat (@tsj_cat) March 23, 2026

El menor se encuentra actualmente bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia , que vela por su protección y bienestar.

Fuentes policiales de los Mossos d'Esquadra informaron que las detenciones se llevaron a cabo el miércoles 18 de marzo. Los arrestados son un hombre de 42 años y una mujer de 43 años.

La investigación permanece abierta y está siendo dirigida por la Oficina de Atención al Menor (OAM) de los Mossos d'Esquadra, que continúa recopilando pruebas y evaluando la situación.