Muere un hombre de 70 años agredido tras una discusión de tráfico en Burgos

El hombre de 70 años que resultó herido grave tras una discusión de tráfico en Burgos ha fallecido después de varios días ingresado en estado crítico en el hospital. El presunto autor de la agresión, un varón de 45 años, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza investigado por un delito de homicidio.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.00 horas del pasado jueves 19 de marzo en la calle Rey Don Pedro, donde, según las primeras investigaciones, ambos implicados mantuvieron una discusión relacionada con la conducción. En el transcurso del enfrentamiento, el detenido habría empujado a la víctima, que cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza. Tras la agresión, el autor huyó del lugar.

Fueron los servicios de emergencias los que, tras recibir una llamada alertando de que había un hombre tendido en la vía pública, movilizaron a efectivos sanitarios y policiales. La víctima fue atendida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Burgos, donde ingresó en estado muy grave y permaneció en la UCI hasta su fallecimiento.

La investigación policial permitió identificar al presunto agresor gracias a los testimonios recabados en la zona. Fue detenido al día siguiente en la capital burgalesa.

Una discusión que comenzó por una maniobra de tráfico

Según detalla El Correo de Burgos, el origen del suceso estuvo en una maniobra irregular realizada por la víctima mientras circulaba por el barrio de Vadillos. Un testigo relató a este medio que otro hombre le recriminó dicha acción, lo que dio inicio a la discusión.

Según la información de este periódico, el agresor no dejó pasar el incidente y volvió a interceptar al conductor en la calle Rey Don Pedro, donde continuó la confrontación. Fue entonces cuando la víctima se bajó del vehículo y, en medio del enfrentamiento, recibió el empujón que acabaría resultando en su fallecimiento.

El mismo medio recoge además testimonios vecinales que apuntan a que la víctima era una persona muy conocida en el barrio, "de toda la vida" y "muy querido", lo que ha causado una fuerte conmoción en la zona.

Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido. Inicialmente, se le investiga por un delito de homicidio, a la espera de lo que determine la instrucción del caso.