Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

Un hombre ha muerto en un incendio registrado este lunes en Irún (Guipúzcoa), en el que ha resultado herido con quemaduras otro varón, que ha sido trasladado en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces, ha informado el Departamento vasco de Seguridad, que baraja como principal hipótesis del siniestro la explosión de una bombona.

El suceso se ha producido hacia las 13:50 horas en la planta menos 1 del edificio que alberga el centro cívico Palmera Montero y locales dedicados a otros usos, concretamente en una zona próxima a una salida de emergencia situada en la calle Pelegrín de Uranzu, en el lado opuesto a la entrada principal del espacio cultural.

Fuentes de Bomberos han explicado que los equipos desplazados al lugar han sofocado el fuego en poco tiempo, aunque han realizado también tareas de aireación porque se había generado un intenso humo, lo que ha obligado a evacuar por seguridad un supermercado también ubicado en el mismo inmueble.

Estas fuentes han señalado que en la planta afectada había un colchón. La Ertzaintza ha mantenido acordonada la zona, a la que se desplazó el médico forense para realizar los trámites del levantamiento del cadáver. La Ertzaintza está investigando lo sucedido a estas dos personas, que todavía no han sido identificadas.

La alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, ha acudido al lugar del incendio, aunque no ha hecho declaraciones.