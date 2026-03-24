Muere una mujer y un hombre resulta herido en un tiroteo en Almería

Este martes se ha registrado un tiroteo en un cortijo del municipio almeriense de Rioja, muy cerca de Pechina, que ha provocado la muerte de una mujer y ha dejado a un hombre herido de gravedad.

Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, los hechos ocurrieron poco antes de las 11:00 horas en la zona de la Rambla Conquín, dentro de la barriada de El Marraque. El aviso inicial se ha realizado por personal sanitario del 061, que ha solicitado la intervención de Guardia Civil y Policía Local.

La Policía Local de Pechina ha confirmado el fallecimiento de la mujer y la evacuación de un varón al Hospital Universitario de Torrecárdenas, donde ahora permanece ingresado con pronóstico grave debido a las heridas de bala.

Un posible ajuste de cuentas

Fuentes citadas por el diario Ideal indican que los primeros indicios de la investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre los implicados y que la Guardia Civil mantiene acordonada la zona para recabar pruebas y determinar las circunstancias exactas del incidente.

Este hecho se produce en un contexto de episodios violentos recientes en la comarca del Bajo Andarax, ya que a principios de año otra persona fue asesinada en un cortijo de Pechina en un caso relacionado con la actividad del narcotráfico.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, que trabaja sobre el terreno para esclarecer todos los detalles del tiroteo.