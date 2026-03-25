Piden 22 años de cárcel para el profesor de Irún que proponía a sus alumnas "ver películas porno y jugar al teto"

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa juzga desde este martes a Jon Perurena, un profesor de un centro educativo de Irún acusado de ofrecer dinero y regalos a menores a cambio de favores sexuales, en un proceso que ha comenzado con un cruce de versiones que anticipa un juicio largo y complejo. La Fiscalía solicita para el docente un total de 22 años de prisión por varios delitos de carácter sexual, cometidos presuntamente durante su etapa en dicho centro educativo.

Los hechos, que se remontan a cursos anteriores, han salido a la luz a raíz de las denuncias de varias exalumnas, que han declarado a puerta cerrada dada la gravedad del caso y su condición de menores en el momento en que ocurrieron los episodios denunciados.

Testimonios que dibujan un patrón

Según los relatos recogidos durante la instrucción y expuestos en la vista, el profesor habría mantenido una conducta reiterada de comentarios sexuales en el entorno escolar, traspasando progresivamente los límites de su función docente.

Varias jóvenes, que en el momento de los hechos denunciados tenían entre 13 y 15 años, aseguran que el acusado realizaba preguntas de carácter íntimo —como cuestiones sobre su cuerpo o su vida personal— y que generaba situaciones incómodas en clase, proponiéndoles "ver películas porno y jugar al teto". Algunas de ellas también aseguran que el profesor llegó a ofrecerles dinero —cantidades que rondarían los 50 euros—, o regalos a cambio de besos u otro tipo de favores.

Estas declaraciones han sido respaldadas parcialmente por otras exalumnas que, sin formar parte directa del procedimiento, han descrito un patrón de conducta inapropiado por parte del docente, contribuyendo a perfilar la acusación.

Conversaciones y acercamientos fuera del aula

La acusación sostiene que el profesor extendía su relación con algunas alumnas más allá del horario escolar, utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería para entablar conversaciones privadas.

En ese ámbito, según la Fiscalía, se habrían producido propuestas más explícitas, enmarcadas en una dinámica de intercambio de dinero o regalos por favores de índole sexual. Parte de estas conversaciones, no obstante, habrían sido eliminadas, lo que ha dificultado la reconstrucción completa de los hechos.

Aun así, los investigadores consideran que hay indicios suficientes como para sostener la acusación, que incluye delitos como el acoso a menores, la proposición de actos sexuales, el uso de medios tecnológicos con fines ilícitos y otras conductas relacionadas.

La intervención del centro y la investigación

El caso se destapó cuando varias alumnas trasladaron su malestar a la dirección del centro educativo. Ante la gravedad de los hechos, se activaron los protocolos de protección del menor y se dio aviso a las autoridades.

Durante el juicio han declarado responsables del instituto y agentes encargados de la investigación, que han detallado cómo se inició el proceso y las dificultades encontradas, especialmente en el ámbito de las pruebas digitales.

La actuación de la Ertzaintza permitió recabar testimonios y pruebas que han desembocado en la celebración de este juicio.

El acusado lo niega todo

Por su parte, Jon Perurena ha rechazado de forma contundente todas las acusaciones. En su declaración, ha negado haber ofrecido dinero o regalos a cambio de favores sexuales y ha cuestionado la credibilidad de los testimonios.

Su defensa sostiene que se trata de una interpretación errónea de su comportamiento y apunta a la existencia de conflictos laborales previos como origen de la situación actual. El acusado asegura ser víctima de una campaña de acoso profesional que se habrían prolongado en el tiempo.

A la espera del veredicto

El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones y pruebas periciales, en un proceso especialmente sensible por la naturaleza de los hechos y la edad de las presuntas víctimas. La Fiscalía mantiene su petición de una pena de 22 años de prisión, mientras que la defensa tratará de desmontar la acusación y demostrar la inocencia del docente.

Será la Audiencia Provincial de Guipúzcoa la que, tras analizar todas las pruebas, dicte sentencia en un caso que ha generado una profunda inquietud en el ámbito educativo y social.