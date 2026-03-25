Trasladan a Sevilla a los hermanos acusados del crimen de Hornachos por temor a otros presos

Los hermanos investigados por el asesinato de Francisca Cadenas han sido trasladados a la prisión Sevilla II, en Morón de la Frontera, tras su ingreso inicial en el centro penitenciario de Badajoz. Según informa el diario ABC citando fuentes penitenciarias, ambos habrían mostrado temor a abandonar el régimen de aislamiento por miedo a posibles agresiones de otros internos.

Según este mismo diario, los dos acusados han mantenido un perfil discreto desde su entrada en prisión y no han protagonizado incidentes relevantes, aunque sí han trasladado a los funcionarios su preocupación por su seguridad dentro del centro. Esta situación se enmarca en un contexto habitual en prisión, donde los casos mediáticos pueden generar rechazo entre la población reclusa.

El temor expresado por los hermanos habría influido en su permanencia en aislamiento durante sus primeros días, una medida que, según distintas informaciones, se adopta para proteger la integridad física de determinados internos.

Solicitaron el ingreso en aislamiento

Ambos fueron trasladados desde Extremadura a la cárcel sevillana tras el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, dictado por el juzgado competente. Permanecían en Badajoz desde el día 14, después de declarar ante el tribunal, respondiendo únicamente a las preguntas de sus abogados.

Algunos medios señalan que los investigados solicitaron el ingreso en un módulo de aislamiento ante el riesgo de sufrir agresiones físicas o verbales, una posibilidad contemplada en el reglamento penitenciario en situaciones que requieren protección especial.

Según recoge la Cadena COPE, el traslado también podría estar relacionado con incidentes dentro de prisión, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada oficialmente por Instituciones Penitenciarias. En todo caso, el objetivo sería garantizar su seguridad.

Mientras tanto, la investigación continúa en sede judicial. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha recopilado durante más de dos años información relevante para el caso. Actualmente, las pesquisas se centran en el análisis de pruebas en el laboratorio, incluidas las evidencias halladas en la vivienda donde aparecieron los restos de la víctima, desaparecida en 2017 en la localidad de Hornachos (Badajoz).

Los dos hermanos están siendo investigados por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, en un procedimiento que sigue avanzando en los tribunales.