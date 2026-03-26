Agresión e insultos en un supermercado de Valladolid: "Vete a tu país, panchito de mierda"

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Valladolid como presunta autora de un delito de odio tras agredir e insultar con expresiones xenófobas a un trabajador de un supermercado. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo cuando el empleado vigilaba a un hombre que había cometido varios hurtos en el establecimiento para evitar que volviera a robar.

Según ha informado la Policía Nacional, el individuo abandonó el local sin llevarse ningún producto al percatarse de que estaba siendo observado por el responsable del comercio, que decidió seguirlo hasta el exterior del establecimiento.

Insultos racistas y una agresión

A la salida del supermercado esperaba la pareja del sospechoso, que al darse cuenta de la situación se encaró inmediatamente con el trabajador. Durante la discusión comenzó a insultarle con frases como "vete a tu país, extranjero de mierda" o "vete a trabajar a tu puto país".

La mujer llegó incluso a abofetear al empleado en el rostro antes de abandonar el lugar junto a su pareja. La víctima decidió entonces llamar a la Policía Nacional mientras seguía a cierta distancia a los implicados.

Intervención policial y detención

Los hechos continuaron en una plaza cercana, donde la mujer siguió lanzando insultos xenófobos e intentando golpear al trabajador. En ese momento, una patrulla de la Unidad de Intervención Policial que realizaba labores preventivas en la zona observó la aglomeración de personas y se acercó para comprobar qué estaba ocurriendo.

Los agentes de la Policía Nacional pudieron escuchar cómo la mujer gritaba insultos racistas y amenazaba con volver a agredir al trabajador. Tras identificar a las partes implicadas y recoger el testimonio de varios testigos, los policías procedieron a su detención como presunta autora de un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas con motivación xenófoba.

La detenida, que cuenta con 22 antecedentes policiales, fue trasladada a dependencias policiales antes de ser puesta a disposición judicial. Posteriormente quedó en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial.