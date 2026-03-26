La Fiscalía pide la absolución para los acusados por el caso del 'síndrome del hombre lobo'

La Fiscalía de Málaga ha solicitado la absolución para los cuatro acusados en el caso de los 21 menores que desarrollaron hipertricosis tras recibir minoxidil, un medicamento comúnmente utilizado para promover el crecimiento del cabello, en lugar de omeprazol.

El Ministerio Público considera que los acusados no son responsables de ninguna infracción penal, aunque varias acusaciones particulares del caso mantienen su acusación contra ellos. Entre los acusados se encuentra el administrador único de la empresa farmacéutica afectada, el director técnico y dos empleados encargados de la manipulación de principios activos.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Fiscalía solicita el archivo de la causa porque ya lo hizo durante la instrucción al no hallar, según determinó, base probatoria suficiente.

Entonces el fiscal solicitó que las Consejerías de Sanidad de las tres comunidades autónomas donde se distribuyó el medicamento informaran sobre posibles efectos secundarios a medio plazo. Dos años después, las autoridades sanitarias confirmaron que los menores no habían presentado complicaciones más allá del crecimiento de vello a lo largo de todo su cuerpo.

Según los informes forenses citados por el Ministerio Público, las lesiones necesitaron de una primera asistencia facultativa y seguimiento posterior, mientras las secuelas se acotaron a una ligera hipertricosis con perjuicio estético de carácter ligero o moderado en muchos de los casos.

Aún así el Juzgado de Instrucción número 1 acordó la apertura de juicio oral en julio de 2025 y ahora el juicio se celebrará en un Juzgado de lo Penal de Málaga, aunque aún no se ha determinado la fecha para ello.

Los niños afectados tienen entre 2 meses y 7 años

Las víctimas son 21 menores de edad de entre 2 meses y 7 años de edad con residencia en Andalucía, pero también en Cantabria y en la Comunidad Valenciana.

Todos ellos recibieron fórmulas magistrales contaminadas para tratar reflujos gástricos y desarrollaron un crecimiento excesivo de vello corporal conocido como 'síndrome del hombre lobo'.

Todo debido al error en el etiquetado

La investigación determinó que el error se produjo en el etiquetado de los medicamentos, ya que durante 2019 se produjo un error en el envasado cuando se introdujo minoxidil en lugar de omeprazol en la sala de manipulación de compuestos químicos de la empresa. Varios lotes resultaron afectados y se distribuyeron en farmacias de las tres comunidades.

Fueron estas farmacias, ajenas al error, las que elaboraron las fórmulas magistrales que se administraron a los menores afectados.

Ahora los acusados se enfrentan a delitos contra la salud pública y negligencia profesional con resultado de lesiones.