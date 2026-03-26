Golpe al narcotráfico en Valencia: incautan 3.289 kilos de marihuana de Canadá

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han asestado un duro golpe al narcotráfico internacional al intervenir 3.289 kilos de marihuana y seis kilos de hachís en el puerto de Valencia. El alijo, que había partido desde Canadá, se encontraba camuflado en el interior de un contenedor de mercancías y su valor estimado en el mercado ilícito supera los seis millones de euros.

La incautación se produjo el pasado 7 de marzo, después de que las autoridades recibieran una alerta gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional. En concreto, fue la Unidad Local de Análisis de Riesgos de la Guardia Civil en Valencia la encargada de detectar un contenedor en tránsito que levantó sospechas. Los investigadores creían que podía ocultar una importante cantidad de sustancia estupefaciente entre la mercancía lícita transportada, lo que motivó una inspección exhaustiva.

Una vez que los agentes procedieron a la apertura del contenedor, hallaron la inmensa cantidad de droga, lo que supone el mayor alijo intervenido hasta la fecha con origen en el país norteamericano. Canadá se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales productores de marihuana a escala mundial, lo que ha generado un cambio en la dinámica de las exportaciones ilegales hacia el continente europeo.

Esta operación confirma la preocupante consolidación de nuevas rutas de tráfico de cannabinoides con destino a la Unión Europea. Los cárteles y redes de distribución están explorando vías alternativas a las tradicionales, introduciendo además nuevas variantes de esta sustancia en el territorio comunitario que buscan esquivar los controles fronterizos habituales.

Desde la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aduanas han destacado que este decomiso resulta especialmente relevante no solo por el volumen de la droga, sino por las distintas y novedosas variedades de marihuana que se pretendían introducir en España. Asimismo, ha llamado la atención el hallazgo de los seis kilos de hachís, dado que presenta características sustancialmente distintas a las detectadas con orígenes más comunes, como el norte de África, y posee un elevadísimo valor económico en el mercado negro.

La aprehensión de este cargamento supone la comisión de presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública. A partir de ahora, la instrucción del caso corresponderá a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia en funciones de guardia, que se encargará de coordinar las investigaciones para tratar de dar con los responsables del envío.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recalcado que con este importante golpe al contrabando transoceánico se ha conseguido evitar la circulación y venta al por menor en territorio comunitario de una ingente cantidad de sustancias estupefacientes. Finalmente, han recordado que el éxito de esta actuación ha sido posible gracias a las herramientas de colaboración internacional desarrolladas en los últimos años por la normativa comunitaria de control aduanero y al constante flujo de información policial entre países aliados.