Un conductor ha sido detectado por los medios aéreos de la Dirección General de Tráfico (DGT) circulando a 201 km/h en una carretera convencional de la provincia de Palencia limitada a 90 km/h. El exceso de velocidad, de más de 100 km/h por encima del máximo permitido, podría constituir un delito contra la seguridad vial.

La infracción fue captada por el helicóptero de vigilancia de la DGT, que grabó desde el aire cómo el turismo circulaba a gran velocidad por la vía interurbana. Las imágenes fueron difundidas posteriormente a través de la cuenta oficial del organismo en redes sociales, donde se recuerda la gravedad de este tipo de conductas al volante.

🚁La Unidad de Medios Aéreos de la #DGT ha detectado en Palencia a este vehículo que circulaba a 201 km/h en una vía de 90 km/h. 🧾Esta infracción está tipificada como MUY GRAVE y acarrea sanciones de 6 puntos y 600€ de multa, además de ser constitutiva de delito.#65AñosUMA pic.twitter.com/ewzyHJXKZf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 24, 2026

Riesgos y sanciones

La infracción está considerada como muy grave según la normativa de tráfico. En el ámbito administrativo puede acarrear una sanción económica de 600 euros y la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir.

Además, al superar en más de 80 km/h el límite permitido en una carretera interurbana, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal. Este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión de entre tres y seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad.

La legislación también contempla la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años en casos de excesos de velocidad especialmente elevados.

Control y prevención

La detección se ha realizado mediante los helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos de la DGT, equipados con sistemas de medición de velocidad como el conocido sistema Pegasus. Estos dispositivos permiten vigilar desde el aire amplios tramos de carretera y detectar conductas peligrosas al volante.

Este tipo de controles son habituales en carreteras convencionales, especialmente en provincias como Palencia o en otras zonas de Castilla y León, donde se intensifica la vigilancia en vías limitadas a 90 km/h. Desde la DGT recuerdan que el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales en las carreteras españolas.