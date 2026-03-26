Prisión permanente revisable para una mujer y su cuñado por tirar a un recién nacido a la basura

Un tribunal del jurado en Mallorca ha declarado culpables a una mujer y a su cuñado por la muerte de un bebé recién nacido, al que arrojaron a un contenedor de basura en Porto Cristo en noviembre de 2023. La magistrada que presidía el tribunal ha impuesto a ambos la pena de prisión permanente revisable, según la sentencia hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La principal acusada, Yolanda Moreno López, ha sido condenada por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. Además de la pena de prisión permanente revisable, se le ha impuesto la inhabilitación absoluta y el pago de una tercera parte de las costas judiciales. Sin embargo, la mujer no ha estado presente en la sala durante la lectura del veredicto el pasado domingo, por lo que la juez ha ordenado su busca y captura. Por ahora se encuentra en paradero desconocido.

En la misma resolución, el cuñado de la acusada, Gustavo Pretel González, ha sido condenado también a prisión permanente revisable por asesinato, junto con la inhabilitación absoluta y el pago de una parte de las costas.

Por otro lado, la hermana de la principal acusada, Rosario Moreno López, ha sido condenada por un delito de omisión del deber de socorro. La sentencia fija para ella una multa de doce meses con una cuota diaria de 15 euros, así como una responsabilidad subsidiaria de prisión en caso de impago. También deberá asumir un tercio de las costas del juicio.

El recién nacido murió en el contenedor

Según el veredicto del jurado, la mujer dio a luz en el interior de un coche y, tras el parto, acordó con su cuñado arrojar al recién nacido, que aún estaba vivo, a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023. Los miembros del jurado consideraron probado que ambos actuaron con conocimiento de que la bebé seguía con vida y que no solicitaron asistencia médica en ningún momento, con la intención de provocar su muerte.

Respecto a la tercera condenada, el jurado ha determinado que era consciente de la situación de riesgo extremo en la que se encontraba la recién nacida y que, pese a poder intervenir sin peligro, no prestó ayuda ni alertó a los servicios de emergencia.

El jurado no se ha mostrado favorable a la concesión de indultos ni a la suspensión de las penas. Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía ha solicitado la prisión permanente revisable para los dos principales acusados y una multa para la tercera implicada, peticiones que han sido finalmente recogidas en la sentencia.

Además, tras la vista celebrada conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la magistrada ha acordado el ingreso en prisión del cuñado de la víctima.