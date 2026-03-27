La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven de 31 años dentro de un baño portátil en la zona de ocio de la Marina de Valencia. La víctima denunció los hechos la misma noche en la que se produjeron, lo que permitió iniciar de inmediato la investigación policial.

Según las primeras informaciones, ambos se habrían conocido previamente en una discoteca cercana. Tras abandonar el local, el hombre habría aprovechado que caminaban junto a unos baños portátiles para introducir a la joven en uno de ellos y cometer presuntamente la agresión sexual.

La agresión en la zona de ocio

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 22 de marzo en el entorno del Puerto de Valencia, una zona frecuentada durante los fines de semana por numerosos jóvenes. Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar mientras la víctima alertaba a las autoridades.

La mujer denunció lo ocurrido esa misma noche, lo que permitió a los agentes comenzar las primeras diligencias y recopilar información sobre lo sucedido.

Detención tras revisar las cámaras

La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona y a otras pistas recabadas durante la investigación, los agentes lograron identificar al presunto agresor.

El sospechoso fue detenido este miércoles alrededor del mediodía y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Según ha trascendido, el detenido niega los hechos y sostiene que las relaciones fueron consentidas, una versión que ahora deberá ser analizada en el marco de la investigación judicial.