La Guardia Civil detiene a cinco mujeres por la brutal agresión a una transexual en León

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, por su presunta implicación en la paliza propinada a una mujer transexual en un establecimiento de ocio nocturno situado en la localidad leonesa de La Bañeza. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado domingo y a las arrestadas se les atribuye la presunta comisión de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima del ataque, identificada como Bianca Lizbeth Fernández, ostenta actualmente los títulos de Miss Benavente y Miss Trans Zamora. Como consecuencia de la agresión, sufrió heridas de gravedad. Según ha trascendido, estuvo a punto de perder un ojo y padece una fractura de mandíbula que requerirá intervención quirúrgica en los próximos días, lo que evidencia la contundencia de los golpes recibidos durante el altercado.

Las cinco jóvenes detenidas ya han sido puestas a disposición judicial. En concreto, han comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Bañeza en funciones de guardia, tal y como ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado oficial emitido este mismo viernes. La investigación se inició después de que la propia afectada presentara una denuncia formal en el cuartel de Benavente el pasado lunes.

Previamente, la víctima había denunciado lo ocurrido a través de sus perfiles en redes sociales, donde relató haber sido atacada por un grupo de personas que, además de agredirla físicamente, profirieron diversos insultos de carácter tránsfobo. Desde la organización del certamen Miss Trans España ha condenado rotundamente el suceso, subrayando que la violencia empleada pone de manifiesto la crudeza de una realidad que sigue afectando a este colectivo en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Plataforma Trans España ha expresado su total apoyo a Bianca y ha exigido que la Justicia actúe con celeridad. La federación solicita que los responsables asuman las consecuencias penales de un delito grave de lesiones, instando a que se valore aplicar la agravante de odio debido a los insultos proferidos durante el transcurso de la agresión.

A raíz de este episodio, se han convocado diversas concentraciones de repulsa en varios puntos de la geografía nacional. En la capital leonesa, una asociación ha organizado un acto de apoyo en la céntrica plaza de Botines. Asimismo, están previstas movilizaciones para este sábado tanto en Zamora, en la plaza de la Constitución, como en Madrid, promovidas por las principales agrupaciones en defensa de los derechos de estas personas.