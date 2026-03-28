Alarma yihadista: una célula con vínculos en Marruecos planeaba un atentado en España

Una operación contra el yihadismo llevada a cabo por la Policía Nacional se ha saldado con un detenido en Mallorca y otras dos personas más arrestadas en Tánger acusados de formar parte de una célula terrorista. El arrestado en Mallorca, según la Policía Nacional, era una persona "muy radicalizada" que planificaba viajar a zona de conflicto para hacer la yihad y que "tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura".

La operación ha permitido desmantelar una presunta célula terrorista afiliada a la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

En concreto, han sido arrestados de forma simultánea dos individuos en Tánger, al norte de Marruecos, y una tercera persona en la ciudad española de Palma, en Mallorca, este último considerado el jefe de la presunta célula terrorista.

Propaganda yihadista

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha confirmado la operación simultánea con Marruecos y ha destacado que el arrestado en España es una persona "muy radicalizada que planificaba viajar a zona de conflicto para hacer la yihad".

"El arrestado, que tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura, consumía y divulgaba material de contenido de la organización terrorista Daesh en sus perfiles de redes sociales, utilizándolo además para el adoctrinamiento a terceros", ha indicado la Policía. El detenido en Mallorca también había manifestado su voluntad a viajar para hacer la yihad en zona de conflicto y está acusado de los delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista.

La operación 'Seula' se ha realizado por la Comisaría General de Información con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Planificación de un atentado

Las fuerzas de seguridad marroquíes han indicado, por su parte, que los dos miembros de la célula detenidos en Marruecos estarían implicados en la financiación y el apoyo logístico de combatientes terroristas activos en el seno de las ramas de la organización Daesh en la región del Sahel subsahariano y en Somalia.

En este sentido, al presunto jefe de esta célula arrestado en Mallorca lo vinculan con la planificación para la "ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual", según el comunicado de la BCIJ marroquí.

La operación de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.