El asesinato del pequeño Alex, de 13 años, en la localidad valenciana de Sueca, continúa generando interrogantes meses después de los hechos. El menor fue presuntamente atacado en el domicilio de un amigo por el padre de este, Juan Francisco, un bibliotecario de 48 años que se entregó poco después en el cuartel de la Guardia Civil y confesó ser el autor de la agresión.

La investigación avanza con la dificultad añadida de una declaración que ha desconcertado a los investigadores: el acusado reconoce los hechos, pero asegura no recordar el momento exacto del ataque.

Según el relato judicial, el menor se encontraba en casa de su amigo jugando a videojuegos cuando el padre del otro niño irrumpió en la vivienda y lo agredió con un bate de béisbol y dos cuchillos. El menor murió a consecuencia de múltiples heridas.

Tras el crimen, el presunto autor se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil, donde asumió la autoría de los hechos y exculpó a su hijo, el único otro menor presente en la vivienda.

Sin embargo, en su declaración ante el juez de instrucción apenas tres días después de los hechos, Juan Francisco mantuvo una versión difícil de encajar: aseguró no recordar qué ocurrió en el instante del asesinato, pese a recordar con precisión lo sucedido antes y después.

A esta complejidad se suma ahora un elemento que ha llamado especialmente la atención en el desarrollo de la causa: la posición del Ministerio Fiscal. Según ha trascendido, la Fiscalía estaría explorando un posible acuerdo que rebajaría de forma significativa la pena a la que se enfrenta el acusado, pese a tratarse de la muerte violenta de un menor.

Una declaración marcada por las lagunas de memoria

Durante su comparecencia judicial, el investigado insistió en que no tenía motivo alguno contra el menor y que no puede explicar lo sucedido. Su relato alterna momentos de aparente claridad con otros de ausencia total de recuerdo en el punto clave del crimen.

El menor testigo del suceso ha declarado que su padre culpabilizó a la madre tras el ataque, aunque el acusado niega este extremo. La autopsia, además, concluyó que las lesiones eran compatibles con la acción de una persona de complexión adulta, aunque el análisis forense matiza que se refiere a la corpulencia y no necesariamente a la edad.

"Algo inédito"

El periodista de investigación Alfonso Egea, que ha tenido acceso a la declaración, ha subrayado la singularidad del testimonio del acusado y las dificultades que plantea para la investigación.

"Es algo totalmente inédito por la precisión del momento. Recuerda todo lo ocurrido al más mínimo detalle, hasta un instante antes de la agresión y comienza a recordar todo lo que pasa a continuación de la agresión", ha señalado Egea en el programa En casa de Herrero, de esRadio.

"Yo no soy médico, no soy psiquiatra, estoy familiarizado con los términos que muchos profesionales me han explicado a lo largo de mi carrera, las imaginaciones mentales transitorias, esas especies de ausencias de la conciencia que te sacan del momento en el que ocurre, pero no había visto nunca antes ningún episodio con una precisión tan quirúrgica como esta", ha explicado el periodista.

Egea también ha insistido en que la versión del acusado presenta vacíos que chocan con la secuencia material de los hechos: "Lo que más chirría es que cuando se le pregunta por la acción del crimen, usted está en la cocina, usted está en el salón, va usted a la cocina, coge un cuchillo, ese cuchillo se dobla durante la agresión, vuelve usted a la cocina, coge otro, después coge un bate, él es incapaz de dar el mínimo dato, pero sin solución de continuidad, el juez le pregunta por su hijo, y ahí no titubea", ha señalado Egea.

La polémica actuación de la Fiscalía

El papel del fiscal en este procedimiento ha generado sorpresa entre quienes siguen el caso. Tal y como ha explicado Alfonso Egea, el Ministerio Público estaría intentando alcanzar un acuerdo prejudicial con la defensa que permitiría una condena por asesinato con atenuantes, lo que reduciría de forma notable la pena.

"Es cierto que a mí el comportamiento de la fiscalía en este caso me está sorprendiendo mucho. Me consta que está intentando llegar a una especie de acuerdo prejudicial en el que incluso con la inclusión de algún atenuante podrían llegar a condenar a Juan Francisco por conformidad por un delito de asesinato con una o dos atenuantes", afirmó.

Según el periodista, esta vía podría tener consecuencias directas en el cumplimiento de la pena: "A la segunda habría un atenuante cualificada y tendríamos encima de la mesa una condena inferior a treinta años de cárcel. Eso implicaría que en un plazo de siete u ocho años Juan Francisco pudiera pedir permiso", explicó.

Egea subrayó además que este planteamiento resulta difícil de entender en un caso de estas características: "¿Por qué me llama tanto la atención que fiscalía haga esto? Porque el asesinato de Alex es una prisión permanente revisable de libro", sostuvo.

Dudas sobre la versión del investigado

La investigación judicial trata ahora de encajar la cronología exacta de lo ocurrido en apenas unos minutos. Según la reconstrucción policial, entre el inicio del suceso y la llegada del acusado al cuartel de la Guardia Civil habrían transcurrido alrededor de doce minutos.

El instructor del caso ha puesto el foco en la dificultad de explicar cómo se produjo el ataque en tan poco tiempo y con varios instrumentos distintos.

El propio Alfonso Egea ha explicado que el objetivo de la investigación es contrastar la versión del detenido con los indicios objetivos: "Dudar de la versión de Juan Francisco no es acusar a nadie. Creo que la familia de Álex tiene todo el derecho del mundo a que se le explique qué, cómo y por qué un bibliotecario de 48 años se levantó para convertirse en un feroz asesino y quitarle a su hijo de 13 años", afirmó.

Una investigación aún abierta

El caso continúa bajo secreto de sumario en algunos de sus extremos, mientras se analizan las pruebas materiales y las conclusiones de la autopsia. La ausencia de una explicación coherente por parte del investigado sigue siendo uno de los principales obstáculos para el avance de la causa.

La principal incógnita que permanece abierta es si la amnesia parcial alegada por el acusado responde a una alteración real de la conciencia o si forma parte de una estrategia de defensa.

Mientras tanto, el procedimiento judicial deberá determinar si la confesión del investigado, unida a los indicios materiales, es suficiente para sostener una condena o si existen lagunas que impidan fijar con certeza la secuencia completa del crimen.

El caso, por el momento, sigue marcado por una combinación de confesión, silencio parcial y una reconstrucción judicial todavía incompleta.