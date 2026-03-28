La Policía Nacional halla un narcotúnel fronterizo entre Ceuta y Marruecos

La Policía Nacional, a través de los agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), ha llevado a cabo un importante hallazgo en la ciudad autónoma de Ceuta. Se trata de un presunto túnel subterráneo diseñado específicamente para la introducción de sustancias estupefacientes desde territorio marroquí hasta España.

Este conducto clandestino ha sido localizado en el interior de dos naves industriales enlazadas entre sí, las cuales se encuentran ubicadas de manera estratégica en el polígono del Tarajal, a escasa distancia del perímetro fronterizo.

Este descubrimiento se enmarca dentro de un operativo mucho más amplio contra el crimen organizado y las mafias que operan en el Estrecho, el cual arrancó durante la jornada del viernes. Según ha trascendido por fuentes policiales citadas en la agencia EFE y adelantadas por el diario El Faro de Ceuta, la intervención se ha saldado con 16 personas detenidas por su presunta implicación en estas actividades ilícitas.

Continúan las labores de investigación

Los agentes especializados llevan trabajando de forma ininterrumpida en el lugar de los hechos desde la pasada noche para asegurar la zona y recabar pruebas. Las características del conducto apuntan a una infraestructura subterránea de cierta envergadura, creada con el indudable propósito de sortear los controles aduaneros e introducir grandes partidas de droga en la península.

Dada la complejidad técnica y el riesgo estructural que entraña la exploración de este tipo de pasadizos excavados bajo tierra, la Udyco ha tenido que solicitar el apoyo táctico del Cuerpo de Bomberos para intervenir en el perímetro con las máximas garantías de seguridad.

Durante el transcurso de las pesquisas, los investigadores tratan de determinar con exactitud el trazado completo de la galería. El objetivo primordial es verificar el punto ciego donde termina el pasaje y confirmar si su boca de origen se sitúa en el lado marroquí.

Para lograr este mapeo sin poner en riesgo vidas humanas, los funcionarios se han apoyado en la tecnología mediante vuelos de reconocimiento con drones. Estos aparatos no tripulados han realizado varias batidas exhaustivas, inspeccionando la parte superior de las naves y la trayectoria proyectada hacia el país vecino.