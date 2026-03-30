Acusado de golpear, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña okupada de Palma

La Audiencia Provincial de Baleares juzga desde este lunes a un hombre acusado de agredir, amenazar de muerte y violar a una mujer con discapacidad en Palma. La vista oral, que se prolongará durante dos jornadas consecutivas, permitirá escuchar a las partes implicadas y determinar la responsabilidad penal del procesado.

El Ministerio Público sostiene que el acusado conocía a la víctima con anterioridad, ya que ambos compartían amistades. Este vínculo previo, según recoge el escrito de acusación, implicaba que el hombre era consciente de la discapacidad mental de la mujer, una circunstancia que habría aprovechado para ganarse su confianza y situarla en una posición de especial vulnerabilidad.

Los hechos se remontan a la noche del 12 de noviembre de 2024, cuando ambos coincidieron en la capital balear. En ese contexto, el acusado la condujo hasta una cabaña okupada ubicada en las inmediaciones del Hospital Sant Joan de Déu, un entorno apartado donde, presuntamente, se desarrollaron los hechos.

La agredió con una barra de hierro

Una vez en el interior, el procesado habría iniciado la agresión física utilizando una barra de hierro, causándole diversas lesiones. Posteriormente, y con el objetivo de someterla, habría empleado un cuchillo, colocándoselo en el cuello mientras profería amenazas de muerte. La Fiscalía considera que este clima de intimidación extrema anuló cualquier capacidad de reacción de la víctima.

En ese escenario, el acusado la habría agredido sexualmente. El relato de los hechos apunta a que la mujer permaneció en la cabaña durante toda la noche, incapaz de huir debido al miedo generado por las amenazas y la violencia sufrida. No fue hasta la mañana siguiente cuando logró abandonar el lugar.

Una condena de 18 años y una indemnización a la víctima

La acusación pública califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de lesiones, teniendo en cuenta además la especial vulnerabilidad de la víctima. Por ello, solicita una pena total de 18 años de prisión para el acusado.

Además de la condena, la Fiscalía reclama que el procesado indemnice a la víctima con 7.200 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones físicas y las secuelas derivadas de lo ocurrido.

El juicio, que se celebra en la sede judicial de Palma, contará previsiblemente con la declaración de la víctima, así como de los agentes encargados de la investigación. Durante las sesiones, las partes expondrán sus argumentos y se practicarán las pruebas pertinentes antes de que el tribunal dicte sentencia.