Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta, saldrá pronto de la cárcel

El periodista Alfonso Basterra , condenado en el año 2015 junto a quien fuera su mujer –Rosario Porto– a cumplir 18 años de cárcel por el asesinato de su hija adoptiva de 12 años –Asunta Basterra– disfrutará de unos días de libertad tras conseguir un permiso penitenciario gracias al informe favorable realizado por la junta de tratamiento de la prisión de Topas en Salamanca, a la que fue trasladado hace alrededor de un año.

"El juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado la primera salida de prisión" de Alfonso Basterra, ha informado este domingo el periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas en el programa Fiesta de Telecinco. Según ha explicado en el espacio televisivo, el pasado viernes llegó el informe favorable de la junta de tratamiento, que se pasó al juez de vigilancia penitenciaria y este "ha autorizado este permiso".

Se trata de una autorización temporal de cuatro días que el condenado llevaba años intentando conseguir y de la que podrá hacer uso "en el momento que quiera" desde este mismo lunes. Por lo tanto, pronto podremos ver la imagen del protagonista de uno de los crímenes más mediáticos de la historia de España. Eso sí, Basterra tendrá que acudir diariamente a una comisaría, facilitar la dirección en la que se hospedará y "estar localizable".

Sin permisos hasta el momento

El preso no había disfrutado todavía de ningún permiso, a pesar de haber cumplido más de un cuarto de la condena y registrar un buen comportamiento en la cárcel, debido a que –ha señalado Entrambasaguas– "él se había negado a reconocer los hechos" por los que fue condenado. De hecho, él sigue sosteniendo "a día de hoy, que es inocente" del asesinato de la menor, hallada muerta el 22 de septiembre de 2013.

Basterra cumplió la cuarta parte de su condena en 2018. Sin embargo, no pidió el tercer grado penitenciario hasta principios de 2023. Según él, esperaba a ser libre cuando se reconociera que se encontraba en prisión por un error judicial. En cualquier caso, su petición fue rechazada ante la gravedad del delito y la ausencia de arrepentimiento. Sí se aceptó, sin embargo, su solicitud de traslado en 2025, para estar más cerca de una mujer con la que había iniciado una relación.

Al parecer, el preso y su novia empezaron a cartearse a raíz de la publicación de su libro Cito, que salió a la venta el 13 de enero de ese mismo año. Se trata de una novela –explicó la editorial, Vitruvio– "de amor y desamor", ambientada en un pequeño pueblo de Castilla y León durante los años 40, que Basterra escribió mientras cumplía condena en la cárcel de Teixeiro y que dedicó a su hija Asunta.

El asesinato de Asunta

El cadáver de Asunta Basterra fue localizado en una pista forestal del municipio coruñés de Teo unas horas después de que sus padres denunciaran su desaparición, alrededor de las diez y media de la noche del 21 de septiembre de 2013. La autopsia determinó que la niña de 12 años murió por asfixia ese mismo día, entre las cuatro y las ocho de la tarde.

Asunta fue sofocada con un objeto "blando y deformable" y su cuerpo presentaba una dosis "tóxica" de lorazepam. Los análisis toxicológicos también reflejaron que la menor –de origen chino y adoptada por la pareja a los nueve meses de edad– había sido sedada de forma continuada con dos benzodiacepinas en los tres o cuatro meses anteriores a su muerte.

La madre de Asunta, Rosario Porto, fue detenida el día 24 de septiembre, tras asistir a la incineración de su hija. El padre, Alfonso Basterra, al día siguiente. El jurado popular les declaró por unanimidad culpables del asesinato de la pequeña, tras una deliberación que se prolongó a lo largo de cuatro jornadas. La mujer se suicidó en la cárcel en el año 2020.