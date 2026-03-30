El "laberíntico" narcotúnel fronterizo entre Ceuta y Marruecos: vagones y poleas tras un frigorífico

El segundo narcotúnel descubierto por la Policía Nacional en Ceuta en las inmediaciones de la frontera con Marruecos presenta una sofisticada infraestructura. Se encuentra diseñado específicamente para la introducción de grandes partidas de droga en territorio español eludiendo los controles aduaneros y fronterizos.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado emitido, las fuerzas de seguridad se han incautado de una instalación que destaca por su gran complejidad técnica.

Las autoridades han calificado la construcción de "laberíntica", dado que cuenta con tres niveles diferenciados, además de un sistema logístico avanzado que incluye raíles, vagones y sistemas de poleas destinados a garantizar el traslado rápido y seguro de los fardos de estupefacientes.

La estructura

El acceso a este corredor clandestino había sido meticulosamente ocultado por las redes del narcotráfico. El punto de entrada estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, lo que permitía ahogar cualquier ruido derivado de las operaciones de carga y descarga o de la propia excavación.

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En su interior, la estructura se dividía en un pozo de descenso, una cámara intermedia concebida para almacenar temporalmente los fardos de hachís y la galería final que conectaba directamente con suelo marroquí.

El precedente

El pasado 19 de febrero de 2025, la Unidad de Subsuelo de la Guardia Civil localizó el primer narcotúnel en el mismo polígono industrial del Tarajal, área colindante con Marruecos. En aquella ocasión, la boca de entrada se encontraba en una antigua marmolería que llevaba al menos dos años clausurada, lo que evidencia el tiempo y los recursos económicos que las mafias dedican a la preparación de estas vías de entrada.

Aquel primer pasadizo subterráneo presentaba unas dimensiones notables: 12 metros de profundidad y al menos 50 metros de longitud. Estaba integrado por varias galerías excavadas en territorio español y presentaba unas estrechas medidas de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto, unas proporciones que variaban ligeramente en función de los distintos tramos del recorrido.

Para ofrecer un balance más detallado sobre las implicaciones de este segundo hallazgo, altos mandos policiales comparecerán en rueda de prensa.