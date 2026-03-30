Drogados y a 177 km/h: 15 años de cárcel por matar a un médico en un pique mortal

El próximo 7 de abril, un jurado popular decidirá el destino de F. M. S. y R. M. F., los dos hombres acusados de provocar el accidente que costó la vida a Juan Alfredo López, un médico de urgencias de 35 años. La Fiscalía solicita para ambos la pena máxima de 15 años de prisión por un delito de homicidio, tras una trágica secuencia de conducción temeraria motivada por un "pique" de tráfico.

Los hechos se remontan a la mañana del domingo 25 de julio de 2021. Según el escrito de la Fiscalía, lo que comenzó como un simple altercado visual con las luces de los coches en el túnel del baipás sur (limitado a 70 km/h), derivó en una persecución de casi cuatro kilómetros.

Los acusados, que no se conocían previamente, iniciaron una competición en zigzag "con absoluto desprecio por la vida" de los demás. En el momento del impacto, los peritajes de la Policía Judicial de Tráfico confirmaron que circulaban a 177 kilómetros por hora. El Fiat Punto de uno de los acusados embistió brutalmente por detrás al Audi A1 del doctor López, quien se encontró atrapado en medio de la imprudencia de ambos conductores.

La gravedad del caso aumenta al analizar el perfil de los procesados. Ambos dieron positivo en un peligroso cóctel de sustancias que incluía cocaína, cannabis, MDMA y ketamina; uno de ellos había consumido también metanfetaminas.

Además, R. M. F. circulaba sin puntos en el carné desde hacía dos años y acumulaba múltiples condenas previas por delitos viales. Por su parte, F. M. S. —con antecedentes por violencia de género— huyó inicialmente del lugar del siniestro, presentándose horas después ante la policía pretendiendo ser un simple testigo, una versión que los agentes descartaron al notar su estado de embriaguez y drogadicción.

La muerte de Juan Alfredo López ha dejado un vacío devastador. El médico estaba casado y era padre de un bebé de 11 meses; su segundo hijo nació poco después del accidente y nunca llegó a conocer a su padre. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público exige una indemnización solidaria de 1,3 millones de euros para la viuda, los hijos y los padres de la víctima. Pese a la gravedad de las acusaciones y el inminente juicio, ambos procesado