Sorprende a dos jóvenes durmiendo en su casa y les retiene hasta que llega la Policía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

Una mujer de 32 años de edad se personó el pasado día 27 sobre las 14:00 horas en un domicilio de su propiedad en el barrio de Las Delicias de la capital. La mujer trabajaba habitualmente en la localidad de Arroyo de la Encomienda y solía pernoctar en otro domicilio que tiene en esa localidad. Cuando se disponía a acceder a la vivienda de Valladolid, tras haber estado ausente tres días, se encontró la puerta principal ligeramente entreabierta.

La mujer, lejos de amedrentarse, accedió al interior del domicilio sorprendiendo a dos jóvenes durmiendo, uno en el salón y otro en un dormitorio, que intentaron abandonar la vivienda. La víctima se lo impidió interponiéndose en su camino y manifestando a los dos jóvenes que "se iban a quedar allí hasta que llegase la policía, a la que iba a llamar".

La mujer llamó a la Sala Cimacc 091 que inmediatamente dio aviso de lo que estaba ocurriendo a las unidades en servicio, personándose rápidamente en la dirección un indicativo con agentes uniformados perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano y otro de la Unidad de Prevención y Reacción.

Los agentes de la Policía Nacional identificaron a los dos jóvenes, resultando uno de ellos ser menor de edad y tras entrevistarse con la víctima, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada. Ambos arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional para continuar con el atestado.

La detención del menor de edad, quien carecía de antecedentes, fue comunicada a la Fiscalía de Menores, quedando en libertad tras ser entregado para su custodia a su padre. El otro detenido, que carecía de domicilio conocido y a quien le constaba un único antecedente, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.