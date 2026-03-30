Surrealismo en Mijas: un atraco con un enorme machete termina en burlas y sin botín al pensar que era una broma

El surrealismo en su máxima expresión ha alcanzado cotas inéditas esta semana en Las Lagunas, en Mijas. Lo que en cualquier otro contexto habría sido un suceso violento, se convirtió en una escena de comedia involuntaria en el bar 'La Barraca de la Abuela'. Un atracador, armado con un machete de grandes dimensiones y oculto tras un casco de moto, tuvo que abortar su plan y marcharse con las manos vacías ante las carcajadas del camarero y los clientes presentes.

PERO QUÉ COÑO??? JAJAJAJAJAJJAJA Un fulano entra a robar en un bar en Mijas CON UN MACHETE y clientes y camarero se parten el culo de risa porque creen que es una broma Simplemente... Españita. pic.twitter.com/fKGce04R2W — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) March 30, 2026

"The money, now": una amenaza recibida entre risas

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, alrededor de las cinco de la tarde. El asaltante entró en el establecimiento y, tras sacar un arma blanca que llevaba escondida en el pantalón, golpeó el mostrador exigiendo el botín en inglés: "The money, money, money; now".

Sin embargo, lejos de sembrar el pánico, el delincuente se encontró con un muro de escepticismo. Las víctimas, convencidas de que se trataba de una broma pesada de un cliente habitual que acababa de salir del local, no solo no se amedrentaron, sino que comenzaron a mofarse de él.

El machete "mellada"

La situación alcanzó su punto más absurdo cuando el propio camarero, manteniendo una calma absoluta, llegó a tocar el machete del asaltante. Según relataron los testigos a SUR, el empleado le señaló con sorna que el arma estaba "mellada" y que el cuchillo era defectuoso. Ante la reacción de burla generalizada y el hecho de que nadie accediera a sus peticiones, el ladrón —visiblemente desconcertado y humillado— optó por dar media vuelta y huir del lugar sin haber robado un solo euro.

Segundo intento en una hamburguesería

Aunque en 'La Barraca de la Abuela' no llegaron a interponer denuncia inicialmente al creer que todo era una parodia, la realidad les golpeó poco después. Se supo que el mismo individuo, bajo el mismo modus operandi, intentó atracar una hamburguesería próxima.

En este segundo establecimiento, aunque la calma del asaltante volvió a generar dudas sobre la veracidad del robo, los responsables sí decidieron alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Policía investiga ahora las grabaciones de seguridad para identificar al sospechoso, que ya es conocido en el municipio no por su peligrosidad, sino por haber protagonizado uno de los intentos de atraco más fallidos que se recuerdan en la Costa del Sol.