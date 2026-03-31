Suecia sienta en el banquillo el 13 de abril al acusado de prostituir a su esposa con más de 120 hombres

La Justicia sueca da un paso más en el conocido como 'caso Pelicot' en el país nórdico. La Fiscalía ha presentado ya cargos formales contra un hombre de unos 60 años acusado de prostituir a su esposa durante tres años en cientos de ocasiones, en un caso que apunta a más de 120 hombres implicados y que será juzgado a partir del próximo 13 de abril.

El acusado, que permanece detenido desde octubre tras la denuncia de la víctima –con la que está en proceso de divorcio–, se enfrenta a delitos de proxenetismo grave, violaciones, intentos de violación, abusos y amenazas. Según la investigación, el hombre organizaba toda la actividad: publicaba anuncios en internet, concertaba los encuentros, fijaba los precios, determinaba los actos sexuales y grababa las citas, en algunos casos también en formato digital.

La acusación sostiene además que el control sobre la víctima era total. El investigado habría drogado de forma sistemática a su mujer, lo que derivó en una dependencia, y llegó a instalar cámaras en la vivienda para vigilarla continuamente. A ello se suman amenazas reiteradas de muerte, entre ellas quemarla viva con gasolina o mutilarla si intentaba denunciar o escapar.

El caso, que ya estaba siendo investigado desde hace meses tras conocerse la existencia de anuncios y encuentros concertados desde al menos 2022, se refuerza ahora con la formalización de la acusación. La Fiscalía asegura contar con abundante material probatorio, incluyendo registros escritos y grabaciones, que permitirían reconstruir la actividad durante años.

Antecedentes penales del acusado

El acusado, que niega los hechos, ya había sido investigado anteriormente por abusos a su pareja, aunque aquel procedimiento fue archivado. Según medios suecos, cuenta con antecedentes por maltrato y coerción y habría estado vinculado en el pasado a la banda de moteros Ángeles del Infierno, además de haber cumplido una condena de prisión de cinco meses.

La dimensión del caso ha generado una fuerte repercusión y ha sido comparada con el de Gisèle Pelicot en Francia, cuyo marido fue condenado a 20 años de prisión por hechos similares, al haber ofrecido a su esposa a decenas de hombres mientras estaba bajo los efectos de sustancias.

A medida que avanza el proceso judicial, también se analiza el papel de los hombres que participaron en los encuentros. Aunque se estima que más de un centenar acudieron a las citas, no todos serán necesariamente procesados, ya que su responsabilidad penal dependerá del grado de implicación que determine la investigación.

Con el inicio del juicio ya fijado, el caso entra ahora en su fase decisiva, en un proceso que podría esclarecer uno de los episodios más graves de explotación sexual conocidos recientemente en Suecia.