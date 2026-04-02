Encuentran viva a una mujer que desapareció siendo una adolescente hace 32 años

Las autoridades del Estado de Arizona han logrado resolver uno de los misterios más longevos de su historia reciente al localizar con vida a Christina Marie Plante, quien se había esfumado sin dejar el más mínimo rastro hace más de tres décadas. La resolución de este caso ha puesto de manifiesto la importancia de no abandonar las investigaciones abiertas y de aprovechar las nuevas herramientas que ofrece la ciencia forense.

El suceso original se remonta al 15 de mayo de 1994. Aquel día, la joven de apenas 13 años de edad salió a pie de su domicilio situado en la pequeña localidad de Star Valley alrededor del mediodía. Su intención era dirigirse a un establo cercano donde guardaba y cuidaba a su caballo. Sin embargo, nunca llegó a su destino ni regresó a su casa, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad y de los vecinos de la comunidad.

A pesar de los exhaustivos rastreos realizados en aquel momento y de la movilización ciudadana, los investigadores no hallaron pistas que permitieran dar con su paradero. El caso quedó estancado durante años, convirtiéndose en un expediente frío que, no obstante, nunca fue archivado de forma definitiva por los responsables policiales de la región.

Según ha informado la Oficina del Sheriff del condado de Gila en un comunicado oficial, varios agentes continuaron revisando el expediente periódicamente en busca de cualquier resquicio que arrojara luz sobre el enigma. Finalmente, ha sido la combinación de los avances en la tecnología y las técnicas de investigación modernas lo que ha permitido obtener nuevas evidencias, logrando un avance decisivo en las pesquisas.

Tras 32 años de incertidumbre, los investigadores han confirmado la identidad de la mujer, que en la actualidad tiene 44 años de edad, y han resuelto oficialmente su estatus como persona desaparecida. Las autoridades han subrayado que el hallazgo es un éxito rotundo, aunque han optado por mantener un estricto hermetismo sobre las circunstancias del mismo.

En este sentido, el departamento policial ha indicado que no se revelarán más detalles sobre su paradero actual ni sobre su estado de salud por respeto a la privacidad de la víctima y para garantizar su bienestar tras un periodo tan prolongado de ausencia. Se desconoce qué ocurrió realmente en aquel mes de mayo de 1994 y cómo ha sido su vida durante todo este tiempo.

Finalmente, la Oficina del Sheriff del condado de Gila ha aprovechado este hito para reafirmar su compromiso de perseguir todos los casos no resueltos. A través de su nota pública, las autoridades alientan a cualquier ciudadano que posea información sobre otros incidentes similares a que colabore activamente con la Justicia, demostrando que el paso del tiempo no es un obstáculo insalvable para esclarecer la verdad.