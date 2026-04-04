La Guardia Civil revienta una multitudinaria concentración de carreras ilegales en La Rioja

La Guardia Civil ha desmantelado recientemente una multitudinaria concentración de vehículos en La Rioja, donde numerosos conductores tenían la intención de llevar a cabo competiciones automovilísticas al margen de la ley. Este encuentro clandestino logró reunir a participantes llegados desde diversos puntos de la geografía nacional, destacando la presencia de aficionados procedentes de comunidades autónomas como Aragón, Navarra, Castilla y León, Cantabria y Madrid, además de los propios residentes riojanos.

El amplio dispositivo desplegado por la Benemérita ha culminado con la identificación de 120 personas. Asimismo, los agentes encargados del caso han tramitado un total de 25 expedientes sancionadores por diversas vulneraciones normativas. Entre las multas impuestas destacan las infracciones graves en materia de seguridad vial, la incautación de un arma prohibida y dos positivos por conducción bajo los efectos de drogas.

El éxito de esta intervención policial se fundamenta en el rastreo telemático constante que realizan los especialistas del Instituto Armado. Gracias a esta monitorización de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, las autoridades detectaron la convocatoria. Los organizadores animaban a los jóvenes apasionados del motor a transformar las vías públicas en improvisados circuitos de carreras, anunciando como reclamo la asistencia de un conocido influencer para dar mayor repercusión a las conocidas como lanzadas, que consisten en peligrosas pruebas de aceleración en línea recta.

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Las investigaciones preliminares permitieron a los agentes ubicar el punto cero de esta reunión ilegal en el aparcamiento de un concurrido centro comercial de Logroño. Ante la certeza de que el grupo se desplazaría posteriormente hacia otras áreas menos transitadas, la Guardia Civil estableció de inmediato un dispositivo preventivo de vigilancia y control en diferentes polígonos industriales de la comunidad autónoma.

Como resultado de este despliegue, las patrullas presenciaron la llegada en masa de los vehículos al punto de encuentro fijado. En dicho lugar, varios de los congregados comenzaron a ejecutar maniobras de exhibición sumamente temerarias, tales como derrapes, aceleraciones bruscas en vacío y la quema intencionada de neumáticos. Estas acciones generaron un evidente peligro tanto para los propios asistentes como para cualquier conductor ajeno al evento que circulara por la zona.

Posteriormente, una parte del grupo decidió trasladarse hasta un polígono industrial situado en el municipio de Navarrete. Allí, las autoridades constataron el desarrollo de carreras ilegales y prácticas de riesgo extremo, conocidas en la jerga automovilística mediante anglicismos como drifting. Durante una de estas temerarias acciones, los agentes divisaron a un individuo con medio cuerpo por fuera del habitáculo del coche en pleno movimiento, sin utilizar ningún sistema de retención y con un riesgo letal de salir despedido contra el asfalto.

En estos momentos, las unidades de investigación de la Guardia Civil continúan analizando exhaustivamente el material audiovisual recopilado durante la noche. El objetivo principal de estas pesquisas es identificar de forma inequívoca a aquellos infractores que lograron evadir el control inicial, de cara a imputarles los correspondientes delitos contra la seguridad del tráfico y ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente.