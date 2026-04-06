Detenido tras un año fugado por clavar un destornillador en el cuello a su expareja

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Seseña (Toledo) que llevaba un año escondido en un domicilio de Seseña después de apuñalar reiteradamente a su expareja con un destornillador, lo que le provocó lesiones graves. Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2025 cuando el detenido quebrantó una medida cautelar y se presentó a primera hora de la mañana en el trabajo de su expareja.

Según ha informado la Policía en un comunicado, tras iniciar una discusión, el hombre sacó varios destornilladores y le clavó uno de ellos en el cuello en varias ocasiones mientras le decía: "Si no eres para mí, no eres para nadie", ha informado la Policía. La presencia de algunos vecinos que acudieron a los gritos de auxilio logró que el hombre dejara de agredir a la mujer y huyera rápidamente del lugar. La mujer pudo ser estabilizada por los servicios sanitarios.

Un año escondido

El agresor se escondió en la localidad toledana de Seseña, donde ha permanecido más de un año oculto adoptando importantes medidas de seguridad, como no usar su teléfono móvil o no renovar sus documentos de identidad. Tras las pesquisas los agentes lograron determinar el paradero de este individuo, que convivía con una mujer, al parecer su actual pareja.

🚩Detenido un varón por apuñalar a su expareja en #Madrid 🔹La víctima, en estado grave, salvó la vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios

🔹El autor se ocultó en #Toledo

🔹Durante su detención lesionó a un agente ➡️En prisión por tentativa de homicidio… pic.twitter.com/A9Zl7mxMSr — Policía Nacional (@policia) April 6, 2026

Se estableció entonces un dispositivo policial para lograr detener al individuo, que terminó el pasado 20 de marzo con la detención del supuesto agresor cuando salía de su domicilio en un operativo en el que reaccionó de forma violenta, agrediendo a un agente al que causó lesiones en el tórax.

El hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad. El arrestado se encuentra ya en prisión.