Dos magrebíes intentan robar a una familia con un bebé al subir a un taxi en Barcelona

Un intento de robo a una familia de turistas en Barcelona ha quedado grabado por una cámara de seguridad instalada en un taxi, cuyas imágenes están siendo analizadas por los Mossos d'Esquadra para identificar a los autores.

El suceso ocurrió este domingo al mediodía en la zona del Parque del Fòrum, cuando una familia se disponía a tomar un taxi con su equipaje. Mientras el conductor les ayudaba con las maletas y acomodaban a varios menores –entre ellos un bebé– en el vehículo, dos personas de origen magrebí aprovecharon el momento de distracción para intentar sustraer una bolsa de mano.

Las imágenes muestran cómo uno de los asaltantes se abalanza sobre el padre de familia para arrebatarle el bolso, lo que provoca un forcejeo. La resistencia de la víctima frustró el robo, obligando a los sospechosos a huir del lugar. Uno escapó a pie y el otro en patinete, lo que apunta a una actuación coordinada.

Según se puede observar en el vídeo, el autor material del intento de robo no actuaba solo. A escasos metros, su presunto cómplice permanecía atento sobre un patinete, aparentemente preparado para facilitar la huida tras el asalto.

El incidente fue comunicado a la policía alrededor de las 13:30 horas en la plaza Willy Brandt, aunque cuando los agentes llegaron al lugar no lograron localizar ni a la familia afectada ni al taxista. Tampoco consta que se haya presentado denuncia por estos hechos.

A pesar de esto, los Mossos han conseguido las grabaciones, que se han difundido ampliamente en redes sociales, y su unidad de investigación trabaja ahora en el análisis de las imágenes para tratar de identificar a los sospechosos y determinar si se trata de delincuentes habituales en la zona.

Una ciudad insegura para los turistas

Este caso vuelve a poner en el foco a Barcelona, la tercera ciudad del mundo donde los turistas sufren más hurtos, estafas y atracos, según un ranking internacional elaborado por la plataforma Radical Storage. El informe, basado en el análisis de más de 13.000 reseñas de usuarios sobre inseguridad y fraudes, sitúa a la capital catalana solo por detrás de París y Roma en número de incidentes reportados.

El estudio identifica como principales focos de riesgo algunos de los enclaves más visitados de la ciudad, como la Sagrada Familia, el Park Güell y Las Ramblas, donde se concentra una mayor incidencia de delitos.

Entre los delitos más habituales destacan el robo de carteras, los atracos y diversas estafas, como precios inflados, tours engañosos y fraudes relacionados con el cambio de divisa.