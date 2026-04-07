Apuñala a los padres de su expareja tras un altercado en una vivienda en Málaga

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un altercado en una vivienda en Málaga capital en el que un hombre, presuntamente, hirió con un arma blanca a los padres de su expareja de 51 y 48 años. Los hechos, según ha adelantado el diario Sur, tuvieron lugar en la barriada de Las Castañetas, el pasado sábado santo.

Al parecer, el hombre irrumpió en la casa donde estaba su expareja y sus progenitores. Los heridos fueron trasladados a un centro sanitario y los agentes, además, detuvieron al padre de la joven, herido en el altercado, por quebrantamiento de una orden de alejamiento con la otra víctima, su mujer. De igual modo, en el operativo, los agentes intervinieron en el domicilio una escopeta. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.