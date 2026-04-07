Máxima tensión en Montefrío por el ataque con hacha de un magrebí a tres vecinos gitanos

La Guardia Civil mantiene en la localidad granadina de Montefrío un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana "orientado a preservar la tranquilidad, evitar incidentes y garantizar la convivencia", explica la Benemérita en un comunicado, después de que se registrara un ataque con un hacha –en el que han resultado heridas tres personas, dos mujeres y un hombre– que ha generado momentos de tensión y preocupación entre los vecinos.

El objetivo es "prevenir cualquier alteración del orden público y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier conducta violenta o acto de hostilidad", indica el texto. "La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha determinado una motivación concluyente de lo sucedido", añade la nota, en la que se informa de la detención de un varón de 36 años en este contexto, acusado de un delito de "resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad".

🔴 #Urgente | Tensión frente a una frutería regentada por marroquíes en Montefrío. La crispación escala en el municipio tras el ataque de un hombre con un hacha y la posterior concentración vecinal 📲 Más información, en https://t.co/n9cloVmYmZ#Granada #Montefrío #Sucesos pic.twitter.com/LOUw89qsg4 — 101TV Granada (@101tvGranada) April 6, 2026

Se da la circunstancia de que el responsable de la agresión múltiple es un hombre de 45 años y origen magrebí, según EFE. El varón alcanzó con el hacha que portaba a tres vecinos –todos ellos de etnia gitana, informa la agencia de noticias española–, en la vía pública y a plena luz del día (a las once de la mañana). Después, huyó del lugar. Aunque una hora más tarde fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil en un paraje rural cercano a la localidad.

EFE señala además que, durante su traslado a dependencias policiales, el arrestado manifestó espontáneamente que había atacado a las víctimas de la agresión porque había "sentido la llamada" y "todos los cristianos deben estar muertos". En cuanto a los heridos, de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital de Traumatología de Granada. Una de las mujeres fue evacuada con graves lesiones provocadas por el arma blanca en las manos.

Protesta de los vecinos

Los vecinos de Montefrío han denunciado que hay problemas de inseguridad que no están siendo atendidos en el municipio y se han movilizado para exigir que se haga justicia. "Que no nos digan racistas", ha señalado un familiar de una de las víctimas durante una de las protestas recogida por Canal Sur, "han tocado lo que queremos".

🔴 Ya estamos en directo en @canalsur con @tmorenomorales y @AnaHinestrosa_R 👉 Máxima tensión en Montefrío @JeroGonka 👉 Sigue la búsqueda del agresor de Zafarraya @antoniolasso_ 👉 Apuñala a los padres de su expareja @Czumaquerogil 👉 Menor vive amenazada por celos… pic.twitter.com/B9TtlMpeJk — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) April 7, 2026

Llamamiento a la tranquilidad

El Ayuntamiento de Montefrío (PSOE), por su parte, ha pedido a los vecinos –a través de los perfiles del Consistorio en redes sociales– que mantengan "la unidad y la calma" en beneficio del municipio, de algo más de 5.000 habitantes.

"Condenamos de forma rotunda lo sucedido y trabajaremos para que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable", ha añadido al tiempo que ha destacado que el agresor ya ha sido detenido y ahora hay que dejar trabajar a la Guardia Civil que trabaje en el esclarecimiento de los hechos.