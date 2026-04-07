Un hombre en silla de ruedas en Barcelona mata a un marroquí que intentó robarle

Un intento de robo en Barcelona ha terminado con la muerte del presunto asaltante este domingo 5 de abril en el barrio del Buen Pastor. La víctima, un hombre de 66 años que se desplazaba en silla de ruedas, se defendió con un arma blanca durante el forcejeo, provocando heridas mortales al atacante.

Un intento de robo que terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas en el cruce del paseo de Mollerusa con la calle de Sas, en el distrito de San Andrés. Según las primeras informaciones, el fallecido habría intentado robar a la víctima aprovechando su situación de vulnerabilidad, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos en plena vía pública.

Durante el forcejeo, el hombre en silla de ruedas sacó un cuchillo que llevaba encima y asestó una puñalada al presunto ladrón, que cayó gravemente herido en el lugar. Algunos testigos aseguran que el objetivo del robo podría haber sido una cadena que portaba la víctima, aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente por los investigadores.

Investigación en marcha y un detenido

Tras recibir el aviso a través del teléfono de emergencias 112, varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimar al herido durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, no fue posible salvarle la vida y falleció a consecuencia de las heridas por arma blanca.

Poco después, agentes de los Mossos de Escuadra detuvieron al hombre de 66 años por su presunta implicación en los hechos. Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las pruebas, la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaración a varios testigos para determinar con exactitud cómo se desarrolló el enfrentamiento. Por el momento, el detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial, mientras se determina si los hechos podrían enmarcarse en un caso de legítima defensa o si derivarán en un delito de homicidio, una cuestión que será clave en el desarrollo del proceso judicial.