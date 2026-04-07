Un condenado por adoctrinamiento yihadista trabajó en la academia de la Ertzaintza

Un hombre condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de prisión por su vinculación con el adoctrinamiento yihadista ha desempeñado trabajos de limpieza en la academia de la Ertzaintza situada en Arkaute (Vitoria). Según han confirmado a EFE fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el trabajador fue apartado de su puesto el pasado 25 de marzo en cuanto la Policía Judicial tuvo conocimiento de su situación.

Desde el Ejecutivo autonómico no han querido ofrecer más información sobre el caso, que ha salido a la luz después de que se detectara que esta persona, pese a su condena, había accedido a un entorno vinculado a la formación policial. La reacción institucional se limitó a poner fin a su relación laboral en el momento en que se tuvo constancia de los hechos.

Acceso al puesto a través de empresa subcontratada

Tal y como informa El Correo, el individuo se había trasladado a Vitoria en la primavera del año pasado procedente de Almería y consiguió empleo en la academia a través de una empresa externa encargada de los servicios de limpieza. En la actualidad se encuentra en libertad, dado que la sentencia dictada en septiembre de 2025 por la Audiencia Nacional no es firme al haber sido recurrida.

Como parte de las medidas impuestas, el condenado debe comparecer periódicamente ante un juzgado, un requisito que ha venido cumpliendo durante el último año en la capital alavesa. Este control judicial no impidió, sin embargo, que desarrollara su actividad laboral en estas instalaciones durante ese tiempo.

Difusión de contenido yihadista durante una década

La resolución judicial considera probado que, entre 2013 y 2023, el acusado operó en internet mediante la creación de múltiples identidades falsas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. A través de estos perfiles difundía contenido de carácter radical vinculado al entorno yihadista.

En el marco de la investigación, la Policía Nacional intervino más de 70.000 archivos que incluían vídeos, imágenes y textos religiosos relacionados con Daesh y otros grupos extremistas. Este material formaba parte del conjunto de pruebas que sustentaron la condena dictada por la Audiencia Nacional.

Críticas por fallos en los controles de la academia

Tras conocerse los hechos, el sindicato de la Ertzaintza ErNE ha criticado en un comunicado lo que califica de "gravísimo error en los procesos de control y selección de personal" en la academia. Asimismo, ha reclamado una "inmediata revisión integral" de los protocolos y ha advertido de que el centro "lleva años sin funcionar conforme a los estándares que requiere una policía moderna, profesional y eficaz al servicio de la ciudadanía".