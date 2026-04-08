Cazan a un hombre masturbándose ante niños en Granada y acaba mordiendo a un policía

Un hombre de 40 años fue detenido en Granada acusado de masturbarse delante de varios menores en un parque público del barrio de Bola de Oro. Los hechos ocurrieron el domingo 5 de abril. El arresto se produjo tras la intervención de un agente fuera de servicio, que acudió al lugar alertado por los padres de los niños.

Según el informe policial, el hombre se encontraba con los pantalones bajados y exhibiendo los genitales ante los menores presentes en el parque. El comportamiento del detenido ha sido calificado por la policía como un delito de exhibicionismo sexual frente a menores, tipificado dentro del Código Penal, que contempla penas específicas para este tipo de conductas que afectan directamente a la protección infantil.

La intervención del policía

Según el relato policial, cuando intentó detener al sospechoso, este reaccionó de manera violenta y mordió al agente en un dedo. Debido a la agresión, el policía recibió atención sanitaria en el mismo parque por parte de los servicios médicos.

El enfrentamiento fue breve, y gracias a la rápida intervención del agente, el hombre pudo ser inmovilizado y detenido. Tras la detención, el hombre quedó a disposición del juzgado correspondiente, donde se le imputan delitos de exhibicionismo sexual frente a menores y agresión a agente de la autoridad. La investigación judicial incluye la toma de declaración del policía interviniente, de los padres testigos y de otros testigos presentes en el parque.