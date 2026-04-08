Desalojan de un pueblo de Sevilla a un magrebí que robó un móvil a un niño gitano

Tensión máxima en Cantillana, un pequeño pueblo sevillano que se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la capital hispalense. Desde la semana previa a la Semana Santa se viene produciendo una oleada de robos con violencia que tuvieron el momento de máxima tensión este lunes con el robo de un teléfono móvil. El atraco con violencia lo llevó a cabo un joven magrebí y la víctima fue un menor de 12 años de etnia gitana.

Tras enterarse de semejante canallada, un grupo de 50 personas buscaron al autor del robo en el centro de salud de Cantillana, lugar donde se escondió para evitar represalias. Hasta allí acudió la Guardia Civil para trasladar a Sevilla al presunto autor del hurto con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos. Un desalojo para calmar los ánimos de una familia que ni perdona ni olvida. Meterse con el brunete del grupo es algo que no dejarán pasar.

El autor del atraco estaba sano y salvo pero no así su compañero de piso, también magrebí, que en la noche del lunes se llevó una paliza como represalia por los actos de su compatriota, aunque también había sido visto en algunos de los asaltos acaecidos en días anteriores. El herido tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pidió el alta voluntaria en la tarde del martes y se encuentra en búsqueda y captura.

🇪🇸 PÁNICO en Cantillana (Sevilla) un hombre de origen extranjero AMENAZA a los comerciantes con cortarles el cuello. pic.twitter.com/rH7G5DEsH2 — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) April 8, 2026

Ante esta grave situación de inseguridad, hay más de una decena de patrullas del instituto armado que permanecen desplegadas en Cantillana para contener la situación, reforzar la seguridad y restablecer la normalidad en una localidad marcada ahora por la inquietud y el temor a que se repitan hechos similares.

Comunicado del Ayuntamiento

En un comunicado, el Ayuntamiento, dirigido por la socialista Rocío Campos, ha expresado su "firme condena ante cualquier acto delictivo que altere la convivencia y la tranquilidad de nuestros vecinos", añadiendo que es "plenamente consciente de la inquietud que este suceso ha generado entre la población".

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"Quienes formamos parte del equipo de gobierno no somos ajenos a esta preocupación: vivimos en Cantillana, compartimos el día a día con nuestros vecinos, nuestras familias y nuestros hijos e hijas crecen aquí. Por ello nuestro propósito, desde el inicio de la legislatura, es trabajar para que Cantillana siga siendo un ejemplo de convivencia y respeto".