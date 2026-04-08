Detenido un menor por una brutal agresión a otro joven grabada en vídeo y difundida en redes sociales

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles al mediodía al presunto autor de una violenta agresión a un menor ocurrida en Sant Joan de Vilatorrada –Barcelona–. La paliza se difundió rápidamente en redes sociales tras ser grabada en vídeo. El arresto se ha producido en Sant Fruitós de Bages, y el detenido también es menor de edad, según fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de abril por la tarde, en torno a las ocho, en plena calle del municipio. La víctima y el agresor se conocían previamente y mantenían conflictos anteriores, además de una posible disputa relacionada con una deuda económica, según ha señalado el diario El Caso.

Una agresión muy violenta en plena calle

La agresión se produjo a plena luz del día y fue registrada por uno de los jóvenes presentes. En las imágenes se observa cómo el grupo rodea a la víctima mientras el agresor le exige que se quite las gafas. Aunque el menor intenta evitar el enfrentamiento e incluso ofrece dinero, el agresor no frena sus intenciones.

El atacante –de origen magrebí según El Caso– se abalanzó sobre él y le propinó una fuerte patada que lo derribó al suelo. Una vez allí, continuó golpeándolo repetidamente, especialmente en la cabeza y el rostro, hasta dejarlo inconsciente o semiinconsciente. Antes de abandonar el lugar, además, le sustrajo algunos objetos en un robo con violencia.

Investigación y detención

La denuncia ha sido presentada por la víctima este martes por la tarde, acompañada por su familia, lo que ha permitido a los Mossos d'Esquadra avanzar en la identificación del sospechoso. Finalmente, el menor se ha localizado y detenido este miércoles en Sant Fruitós de Bages.

Aunque las lesiones sufridas por la víctima no serían graves en términos generales, se apunta a posibles afectaciones en la mandíbula que requerirán seguimiento médico. Además, a pesar de que la víctima se ha incorporado hoy al instituto, se encuentra atemorizada.

Por el momento, la investigación continúa abierta para identificar a otros jóvenes que aparecen en el vídeo y concretar el papel de cada uno en los hechos, ya que varios de ellos presenciaron la agresión sin intervenir mientras otro grababa la escena.

Un caso que ha generado alarma en el municipio

El Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada ha condenado los hechos y ha remarcado que cualquier forma de violencia es incompatible con los valores de convivencia del municipio. Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia en la difusión del vídeo, especialmente al tratarse de menores de edad.

Desde el consistorio también han mostrado su apoyo a la víctima y a su entorno, mientras la Policía Local y los agentes autonómicos continúan trabajando de forma coordinada en la investigación.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos por el fenómeno de las llamadas agresiones virales difundidas en las redes sociales.