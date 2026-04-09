Detenida por hacerse pasar por trabajadora social para estafar a personas mayores

La detenida de 73 años de edad cuenta con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza, algunos de los cuales se remontan a décadas atrás, en los que también decía ostentar otros cargos públicos, como el de inspectora de Hacienda, según ha informado la Comisaría.

La investigación ha apuntado a un modus operandi en el que la edad de la arrestada resultaba "determinante para ganarse la confianza de las víctimas", todas ellas personas de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad.

Para ello, accedía a portales de edificios residenciales y, tras localizar a alguna vecina, preguntaba por una persona mayor en concreto con el argumento de que debía realizarle una valoración para la concesión de ayudas sociales.

Durante ese primer contacto, obtenía "información clave". En algunos casos, era la propia vecina la que le facilitaba el nombre real de la víctima, momento en el que la detenida simulaba haberse equivocado, lo que "reforzaba la credibilidad de su historia".

Después, accedía al domicilio, donde incluso realizaba simulaciones de pruebas de movilidad o evaluaciones ficticias y reclamaba una cantidad económica por la supuesta tramitación de ayudas.