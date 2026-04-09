Detienen a una pareja en Zaragoza tras dar positivo su bebé en cocaína y marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Calatayud (Zaragoza) a una pareja como presunta autora de un delito de lesiones después de que su hija, de 10 meses, diera positivo en cocaína y marihuana en un análisis toxicológico realizado en un centro hospitalario.

La actuación policial se inició el pasado 7 de abril, poco después de las 15.00 horas, cuando agentes fueron requeridos por el área de pediatría del hospital. El aviso se produjo tras conocerse el resultado de las pruebas practicadas a la menor, en las que se detectaron restos de ambas sustancias en su organismo.

Ingreso hospitalario por síntomas neurológicos

La bebé había sido trasladada al hospital el día anterior al presentar "escasa respuesta a estímulos y apatía", lo que llevó al personal sanitario a realizar un análisis toxicológico para determinar el origen de los síntomas.

El resultado de la prueba confirmó la presencia de cocaína y marihuana, lo que activó el protocolo correspondiente y motivó la intervención de la Policía Nacional.

Versión de los progenitores

Según manifestaron los padres a los agentes, durante el fin de semana varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar consumiendo sustancias estupefacientes. En ese contexto, señalaron que la menor podría haber ingerido de forma accidental algún resto de dichas sustancias.

Tras estas declaraciones, los investigadores solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio con el objetivo de comprobar las condiciones en las que se encontraba la menor.

Condiciones insalubres para la bebé

En el informe remitido a la autoridad judicial, los agentes indicaron que la vivienda no reunía unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé.

Durante el registro, además, se localizaron restos de sustancias aparentemente estupefacientes al alcance de la menor, lo que reforzó las sospechas sobre el entorno en el que se encontraba.

A raíz de estos hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos progenitores como presuntos autores de un delito de lesiones, al considerar que la situación había puesto en riesgo la integridad de la menor.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la exposición de la bebé a las sustancias detectadas.