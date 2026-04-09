El falso cura de Sevilla que prometía préstamos acaba condenado: así engañó a sus víctimas

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Manuel T., el hombre que se hacía pasar por sacerdote, a dos años y un día de prisión por un delito de estafa cometido contra cinco personas que atravesaban una situación económica delicada.

El fallo, fechado el 12 de marzo y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera probado que el acusado participó en una operación que causó un grave perjuicio económico a los afectados, quienes acudieron a él en busca de financiación para hacer frente a sus deudas.

Según recoge la sentencia, los cinco perjudicados solicitaron ayuda tras conocer que el acusado y otros dos investigados se dedicaban a la refinanciación de deudas y concesión de préstamos. En ese contexto, pidieron 65.500 euros, que supuestamente serían devueltos en un plazo de seis meses.

La resolución judicial detalla que uno de los encausados, en acuerdo con Manuel T., planteó que el dinero era necesario para cubrir necesidades de liquidez vinculadas a la Fundación Luz del Mundo, entidad que el acusado afirmaba gestionar y que decía estar dedicada a ayudar a presos y a sus familias. Bajo ese argumento, convencieron a las víctimas para que aportaran sus propiedades como garantía del préstamo.

Escrituras y cheques sin respaldo real

En enero de 2012 se formalizó la operación mediante la firma de una escritura de préstamo hipotecario. En ella constaban las propiedades de los afectados como garantía y se reflejaba la supuesta entrega previa de 144.600 euros, desglosados en 79.100 euros en efectivo y 65.000 euros mediante cuatro cheques nominativos a favor de Manuel T.

El plazo fijado para la devolución era abril de ese mismo año, con una cantidad total a reintegrar superior a 150.000 euros, incluyendo intereses.

Sin embargo, el tribunal subraya que ninguno de los afectados recibió cantidad alguna. Tampoco ha quedado acreditado quién entregó el dinero en metálico ni cómo se habría efectuado dicha entrega.

Pérdida de propiedades y reclamaciones judiciales

Como consecuencia de la operación, las víctimas no solo no obtuvieron el préstamo, sino que se enfrentaron a reclamaciones judiciales por el importe reflejado en la escritura, 144.600 euros, que nunca llegaron a percibir.

Además, perdieron las fincas que habían ofrecido como garantía hipotecaria, lo que agravó su situación económica inicial.

El tribunal concluye que la maniobra fue diseñada para obtener un beneficio económico ilícito mediante engaño, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

La sentencia también analiza otros hechos relacionados con la venta de una nave industrial en Jerez de la Frontera (Cádiz). En este punto, la Audiencia Provincial de Sevilla absuelve a Manuel T. y a otro investigado al considerar que no se les tomó declaración como investigados ni se les preguntó por su participación en esa operación concreta.

Un engaño basado en una falsa identidad

En su argumentación, el tribunal hace referencia a una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 17 de noviembre de 2020, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, que ya describía el modus operandi del acusado.

Según esa resolución, Manuel T. construyó un relato en el que se presentaba como una persona con gran solvencia económica y dedicada a actividades benéficas al frente de una fundación con amplios recursos. A partir de esa imagen, hacía creer a sus víctimas que atravesaba problemas puntuales de liquidez y que recompensaría generosamente la ayuda recibida.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una condena de cinco años de prisión por dos delitos de estafa, así como una indemnización conjunta de 267.800 euros para los siete afectados en el procedimiento.

Finalmente, la Audiencia ha impuesto una pena inferior y ha limitado la condena a los hechos que considera acreditados.