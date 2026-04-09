La Guardia Civil desarticula en España al violento 'Clan de los Lyons' tras una operación internacional

La Guardia Civil ha desmantelado la estructura asentada en España del conocido Clan de los Lyons, considerado uno de los grupos criminales más violentos surgidos en Glasgow en las últimas décadas. Según ha informado El Mundo, la operación, bautizada como Armorum, ha culminado con la detención de 14 personas en distintos países, entre ellos España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

Entre los arrestados se encuentra S.L., identificado como el líder de la organización, dedicada principalmente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La investigación ha sido desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa, en estrecha colaboración con Police Scotland y bajo la coordinación de Eurojust.

En territorio español, la fase operativa se llevó a cabo la semana pasada con un total de 18 registros, principalmente en la Costa del Sol y también en Barcelona. Durante estas actuaciones se incautaron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de lujo y carteras de criptomonedas.

La actuación de los agentes permitió además la captura del líder del clan, que posteriormente fue trasladado a Países Bajos. Su pareja fue detenida en el aeropuerto internacional de Dubái. Paralelamente, la cooperación con las autoridades turcas facilitó la localización y el bloqueo de los activos de alto valor vinculados a la organización en ese país.

De banda local a entramado global

El Clan de los Lyons tiene su origen en los barrios de Glasgow en la década de los noventa, donde comenzó como una red familiar dedicada a la delincuencia local. Con el paso de los años, evolucionó hasta convertirse en una compleja estructura criminal transnacional con presencia en Europa, Oriente Próximo y Asia.

Su crecimiento estuvo acompañado por el desarrollo de una sofisticada red de blanqueo de capitales basada en sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales, con los que gestionaban millones de euros procedentes del narcotráfico.

En 2006, tras un enfrentamiento en Glasgow en el que murió un familiar, el actual líder se trasladó a España, donde mantuvo inicialmente un perfil bajo. Más tarde fijó su residencia en Dubái, desde donde continuó dirigiendo las operaciones y estableciendo alianzas con otras organizaciones internacionales como el conocido Clan de los Kinahan.

La presencia de estos grupos en España no es nueva. En 2021, una investigación del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO culminó con la detención de el Monje, líder del Clan de los Hutch, otro grupo criminal británico.

La actividad de estas organizaciones ha estado marcada por episodios de extrema violencia. Uno de los más recientes tuvo lugar en mayo del pasado año, cuando el hermano del líder del clan y un socio fueron asesinados a tiros en un bar de playa de Fuengirola en lo que se considera un ajuste de cuentas.

Desde su consolidación, el Clan de los Lyons ha mantenido el control dentro de su núcleo familiar, con un relevo generacional constante. Su notoriedad se remonta a una confrontación con una banda rival en el norte de Escocia en 2001, un conflicto que desencadenó una escalada de violencia que se extendió por distintos puntos de Europa.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Málaga, con la participación del Ministerio Fiscal. En la fase operativa han intervenido también organismos como Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la National Crime Agency del Reino Unido y la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos.