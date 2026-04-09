La Guardia Civil detiene a 23 personas por robo de cobre en la provincia de Valencia

La Guardia Civil ha detenido a 23 personas e investiga a otras dos en cinco operaciones contra el robo de cable de cobre en la provincia de Valencia. Sustraían el material de diferentes instalaciones como inmuebles, cableado telefónico o la red ferroviaria.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, una de las operaciones se desarrolló en Carcaixent tras la denuncia, el pasado mes de febrero, de la sustracción de material, herramientas y, sobre todo, cableado de cobre de una caseta situada en el término municipal. Los agentes lograron encontrar el local de Alzira donde podría haber sido vendido este material.

Gracias a las comprobaciones, se pudo determinar que el material encontrado en ese negocio era el material robado en Carcaixent y se consiguió determinar la identidad de la persona que presuntamente había realizado la venta, por lo que se procedió a su detención. Se trata de una mujer de 49 años a la que se le imputa el delito de robo con fuerza.

En el caso de otra operación en Alfafar y Castellar-Oliveral, el pasado 6 de febrero se tuvo conocimiento de varios delitos de hurto. Al parecer, una furgoneta cargada de este tipo de cable tuvo un accidente de tráfico y, posteriormente, fue abandonada por sus ocupantes. Como consecuencia de la investigación fueron detenidos seis hombres de entre 21 y 36 años y pudieron ser recuperados 74 kilogramos de cable de cobre.

El robo dejó sin servicio ferroviario a 38.000 personas

También en febrero, Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana denunció el corte, en un tramo de vía entre las localidades de Picanya y Torrent, de varios metros de tendido de cobre. Los autores habían realizado un corte en el vallado perimetral y accedido a la zona de vías. Posteriormente, habían sustraído unos 180 metros de cable de catenaria. Esto provocó la suspensión de la circulación de trenes, ya que la señalización de la vía se quedó sin servicio, lo que afectó a los más de 500 trenes que diariamente pasan por ahí y dejó sin servicio a más de 38.000 personas que diariamente utilizan esa línea.

La Guardia Civil sorprendió a un hombre, ahora arrestado, portando, en un carro de supermercado, 38,5 kilogramos de cobre de comunicaciones sustraído. El material ya ha sido entregado al personal de Ferrocarriles. Tras detenerlo, se comprobó que constaba sobre ese hombre, de 25 años, una orden de expulsión de territorio nacional. Al detenido se le imputa un delito de robo con fuerza y otro de estragos.

En otra de las intervenciones, varios robos en el interior de campos fotovoltaicos en Ayora hicieron sospechar a los agentes de la Guardia Civil que podía tratarse de un grupo criminal que, con idéntico modus operandi, se dedicaba a robar cobre por esa zona. Los agentes establecieron una serie de puntos de verificación en los posibles lugares de paso de los autores, lo que permitió la identificación de una furgoneta con cuatro ocupantes que contenía en su interior varias bobinas de cobre, con un total de 14.000 metros de cableado. Los cuatro hombres, de entre 24 y 49 años, fueron detenidos el 26 de febrero.

Las posteriores gestiones de investigación permitieron esclarecer otro hecho delictivo sucedido en noviembre de 2023 en Utiel. Los mismos presuntos autores de los hechos emplearon una furgoneta alquilada con datos y documentación falsificada para tratar de sustraer un rodillo prensador.

Por ambos hechos se les imputan los delitos de hurto, apropiación indebida, usurpación, robo con fuerza en las cosas y pertenencia a organización criminal. De los hechos conoce la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena, plaza número 2.

Cables de las farolas

En la comarca del Valle de Albaida el operativo empezó después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de que se había sustraído el cableado de cobre de las farolas del polígono industrial de 'La Cava' en la localidad de Montaverner. Posteriormente también se tuvo conocimiento de unos hechos de idéntica naturaleza en otras comarcas de Valencia.

Los presuntos autores siempre empleaban la misma estrategia: accedían a los polígonos industriales, levantaban las arquetas y cortaban el cableado. Ataban después estos cables a un vehículo y tiraban de él para extraerlo en su totalidad; cargaban en el vehículo y posteriormente trataban de venderlo.

Por estos hechos se ha detenido a 13 personas, dos mujeres y once hombres, de entre 21 y 42 años a los que se les imputan varios delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. También se ha investigado a dos hombres de 26 y 42 años por un delito de receptación. Varios de estos individuos fueron detenidos en otras dos ocasiones por otros hechos de idéntica naturaleza que sucedieron con posterioridad.