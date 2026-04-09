Nuevo accidente ferroviario en Rodalies: muere una persona tras ser arrollada por un tren en Barcelona

Una persona ha fallecido este miércoles tras ser atropellada por un tren de la línea R1 de Rodalies a su paso por Vilassar de Mar (Barcelona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat. El suceso se produjo en un punto no autorizado de paso, una circunstancia que suele estar detrás de este tipo de accidentes ferroviarios.

El impacto obligó a activar de inmediato a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la situación y esclarecer lo ocurrido.

Interrumpida la circulación en la R1

Como consecuencia del atropello, la circulación ferroviaria de la línea R1 quedó interrumpida entre las estaciones de El Masnou y Mataró por petición de las autoridades. Esta incidencia afectó a numerosos viajeros que se desplazaban por una de las líneas más utilizadas del área metropolitana de Barcelona.

Ante la suspensión del servicio, Renfe habilitó un transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones, incluyendo paradas intermedias, con el objetivo de minimizar el impacto en los usuarios.

Despliegue de emergencias y normalización progresiva

En el lugar trabajaron diferentes equipos de emergencia, entre ellos efectivos de los Bomberos de la Generalitat, que movilizaron dos dotaciones, además de los servicios sanitarios y policiales. Las autoridades activaron inicialmente el Plan Ferrocat en fase de prealerta, que posteriormente fue desactivado.

Las circunstancias exactas del atropello están siendo investigadas, aunque todo apunta a que la víctima cruzó por una zona no habilitada para peatones. La circulación fue recuperándose de forma progresiva una vez finalizadas las actuaciones de los equipos desplazados.