Piden 71 años a una red por prostituir a menores fugadas de un centro en Orense

La Fiscalía solicita un total de 71 años de prisión para cuatro acusados de integrar un grupo criminal dedicado a inducir a la prostitución a mujeres y menores en situación de necesidad y vulnerabilidad en Orense, según el escrito de acusación.

El Ministerio Público atribuye a los cuatro implicados un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que pide tres años de prisión para cada uno, además de otras penas por delitos vinculados a la explotación sexual. En concreto, reclama 14 años de cárcel para tres de los acusados por dos delitos de inducción y favorecimiento a la prostitución, y tres años para el cuarto acusado por un delito de corrupción de menores.

Asimismo, solicita el pago de indemnizaciones de 25.000 y 30.000 euros para dos de las menores afectadas, de forma conjunta y solidaria.

Captación y reparto de funciones

Según recoge el escrito fiscal, los acusados actuaban de forma coordinada y se dirigían a mujeres en situación de necesidad y vulnerabilidad, a quienes proponían ejercer la prostitución tras ganarse su confianza.

Uno de los procesados, residente en Orense, acogía a las mujeres en su domicilio. Tras un tiempo, las ponía en contacto con otra de las acusadas, encargada de explicarles el funcionamiento de la actividad y plantearles su incorporación.

Si aceptaban, el grupo organizaba su inicio en la prostitución. Un tercer implicado realizaba una "prueba" previa que consistía en mantener relaciones sexuales con las víctimas para comprobar si eran "válidas". Superado ese paso, concertaban citas con clientes y se quedaban con un porcentaje de los ingresos.

El acusado encargado de estas pruebas también captaba posibles víctimas mediante anuncios en páginas web de contactos sexuales y gestionaba los servicios, percibiendo alrededor del 40% del precio de cada encuentro.

Menores en situación de desamparo

Los hechos incluyen el contacto con dos menores de 16 años en enero de 2021. Ambas se encontraban fugadas del Centro de Menores de Montealegre (Orense), sin domicilio, sin comida y sin dinero, cuando fueron localizadas por uno de los acusados.

Este les ofreció alojamiento en su vivienda sin comunicarlo a las autoridades. Durante varios días, las menores permanecieron allí hasta que fueron presentadas a la acusada encargada de proponer la prostitución, quien les explicó el funcionamiento, los precios y las posibles ganancias.

Aunque inicialmente rechazaron la propuesta, una de ellas terminó accediendo tras ser expulsadas del domicilio. El grupo organizó su traslado a Santiago de Compostela, donde se llevó a cabo el primer servicio.

"Pruebas" y servicios sexuales

El 21 de enero de 2021, la menor mantuvo relaciones sexuales con uno de los acusados como parte de la "prueba", recibiendo 50 euros. Tras el encuentro, los implicados le indicaron que se trataba de una evaluación para comprobar si podía dedicarse a la prostitución, detallándole aspectos de su actuación.

Posteriormente, le dieron instrucciones sobre el desarrollo de los servicios, incluyendo la gestión del dinero y otros aspectos prácticos. Ese mismo día realizó otro servicio por el que percibió 120 euros, y recibió indicaciones para un tercero que no llegó a efectuarse.

En fechas posteriores, varios acusados trasladaron a la menor y a otra joven desde Santiago a Orense con el objetivo de continuar con la actividad. Sin embargo, fueron interceptados por la Policía, que trataba de localizar a una de las menores.

Tras un auto judicial de 28 de junio de 2021, los agentes realizaron registros en los domicilios de los implicados en Santiago de Compostela, donde incautaron distintos objetos, entre ellos una libreta con anotaciones de lugares, fechas y cantidades económicas relacionadas con la actividad.