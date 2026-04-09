Un pastor contra las cuerdas por el ahogamiento de un feligrés durante su bautismo

La Fiscalía británica ha formalizado cargos contra Cheryl Bartley, pastora de 48 años, por la muerte de Robert Smith, un hombre de 61 años que falleció ahogado mientras participaba en un bautismo en Birmingham. El episodio tuvo lugar el 8 de octubre de 2023 en una vivienda de Slade Road, en el área de Erdington, donde la congregación Life Changing Ministries celebraba la ceremonia en una piscina portátil instalada en el jardín del inmueble.

Smith, vecino del barrio londinense de Brixton, trabajaba como barbero y llevaba más de dos décadas residiendo en Reino Unido tras su llegada desde Jamaica. Abuelo de siete nietos, había decidido someterse a un nuevo bautismo pese a haber recibido este sacramento en su juventud. Según su entorno familiar, su intención era reafirmar su fe y convertirse en un creyente "renacido".

Una retransmisión interrumpida

Los servicios de emergencia recibieron el aviso en torno a las 13:40 horas por una emergencia médica en la vivienda. A su llegada, los sanitarios encontraron a Smith en parada cardiorrespiratoria. El personal aplicó maniobras avanzadas de soporte vital, pero, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El acto religioso se estaba difundiendo en directo a través de la página de Facebook de la iglesia. Sin embargo, la emisión se cortó antes de que concluyera la ceremonia y el vídeo fue eliminado poco después, sin que se ofrecieran explicaciones públicas inmediatas.

Acusación por homicidio negligente

Tras la investigación policial, el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS) ha considerado que existen elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales. El delito que se imputa a Bartley, homicidio por negligencia grave, se aplica en el ordenamiento británico cuando se entiende que una persona incumple un deber de cuidado con resultado de muerte.

Malcolm McHaffie, responsable de la División de Crimen Especial del CPS, señaló que la decisión se ha adoptado tras examinar las pruebas disponibles y subrayó que concurren motivos de interés público para impulsar el procedimiento. Asimismo, recordó que el proceso penal ya está en marcha y recalcó que la acusada tiene derecho a un juicio justo. La acusada deberá comparecer el próximo 14 de mayo ante el Birmingham Magistrates’ Court, donde tendrá lugar la primera vista.