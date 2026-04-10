Al menos un fallecido y 14 heridos tras caer un autobús por un barranco en La Gomera

Al menos una persona ha fallecido y 14 han resultado heridas tras precipitarse un autobús por un barranco en la carretera GM-2, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

Precipitación de una guagua por un barranco en la carretera GM-2, San Sebastián de #LaGomera ➡️Actuando en la zona un dispositivo integrado por #SUC, #GES, @guardiacivil, #ProtecciónCivil y Medio Ambiente @CabildoLaGomera pic.twitter.com/N8cVO2NpSQ — 112 Canarias (@112canarias) April 10, 2026

El suceso se ha producido en la citada vía, donde el vehículo se salió de la calzada en una curva y cayó varios metros por un terraplén, en un accidente que ha obligado a activar un amplio dispositivo de rescate.

Según ha detallado 112 Canarias a través de su X, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un hombre, además de tres heridos en estado grave y 11 con lesiones de carácter moderado.

Turistas entre los afectados

De acuerdo con la información disponible, todos los ocupantes del vehículo serían turistas extranjeros. En el momento del accidente viajaban en el transporte 23 adultos, tres menores y el conductor.

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El vehículo cubría un trayecto entre Playa de Santiago y el puerto de San Sebastián de La Gomera, donde los pasajeros tenían previsto enlazar con un barco con destino a Tenerife, según la información ofrecida por el diario Canarias7.

Amplio despliegue de emergencias

En la zona actúa un operativo integrado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo insular.

El SUC ha movilizado un importante dispositivo sanitario, incluyendo un helicóptero medicalizado, tres ambulancias –dos de ellas de soporte vital avanzado–, además de personal médico del centro de salud, enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

El Gobierno de Canarias ha activado la situación de alerta por accidente con múltiples víctimas, en aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la comunidad autónoma.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 2 de la GM-2, una carretera que ya fue escenario de otro accidente similar en mayo de 2025, cuando una mujer falleció tras el vuelco de un autobús en una zona próxima.