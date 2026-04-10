Cae una red de técnicos que robó más de 13 toneladas de cobre de telefonía en Asturias

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a una persona y ha interrogado a otra en calidad de investigado por un delito continuado de hurto de cable de cobre de telefonía. El arresto se ha podido llevar a cabo gracias a las visitas que el Instituto Armado realiza regularmente para inspeccionar empresas de residuos metálicos en la lucha contra la compraventa ilegal de material metálico robado.

El pasado mes de febrero, la Guardia Civil de Langreo inició las investigaciones. Concretamente, el 6 de febrero, estando en uno de los establecimientos de Siero, agentes de la Guardia Civil de Langreo avistaron la presencia de un vehículo que transportaba una gran cantidad de cable de cobre, aparentemente de telefonía. Las gestiones realizadas para determinar la procedencia de este cable, del que sospechaban que pudiese ser ilícita, les llevaron hasta el trabajador de una empresa de retirada de cable de telefonía de cobre para sustituirlo por fibra óptica, y que en un principio se hallaba autorizado a su retirada.

Según manifestó este trabajador, tenía autorización para la venta del cable que llevaba en la furgoneta, cuyo peso total era de 1.202 kilogramos. La intención de esta persona era la venta de este material en la empresa de reciclaje, siempre siguiendo, según su manifestación, las indicaciones de su empresa.

Se valían de su trabajo

Siguiendo el hilo de la información obtenida, los investigadores llegaron hasta otras dos personas más, cuyo modo de operar es similar: aprovechándose de las habilitaciones profesionales que sí tenían, ya que trabajaban para empresas subcontratadas para la retirada de este material, realizaban "acciones paralelas" a las legalmente ordenadas y establecidas, y retiraban cable de otras zonas para las que no se les había contratado.

De esta manera, si su autorización era para una zona concreta, al material recabado allí, hacían la operación que estaba estipulada en el contrato, pero a su vez llevaban a cabo otras retiradas en zonas para las que no tenían autorización, vendiendo después el material sustraído en establecimientos de compraventa de material metálico.

En el transcurso de las investigaciones, se pudo conocer, además de la venta detectada en un principio, otras 42 transacciones más. En total, 13.391 kilos de cable, sustraídos desde junio del pasado año, lo que les reportó un beneficio económico de casi 31.000 euros.

Todas estas ventas implican a tres personas, trabajadores de dos empresas subcontratadas para la realización de este trabajo, dos de ellas ya han sido puestas a disposición judicial, faltando una tercera, que si bien ya ha sido identificada no ha sido aún localizada. Uno de ellos es un vecino de Gijón de 53 años. El otro arrestado es un hombre de Albacete de 49 años.